Juan Marín cree que el acuerdo entre PP y C's para el Ayuntamiento de Málaga será “inmediato”

Este sábado estarán constituidos la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, que estrenarán el gobierno para los próximos cuatro años. Y a menos de 24 horas para que se celebren los plenos de investidura, en la provincia todavía está en el aire el futuro de algunos gobiernos municipales.

Es el caso de la capital, donde aún no se ha firmado el acuerdo que PP y Ciudadanos vienen negociando desde hace días. En este contexto, el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, hoy ha dado por hecho que en la capital habrá acuerdo: “En Málaga yo creo que se va a conformar un gobierno municipal que realmente responda a lo que los malagueños pidieron en las elecciones y estoy convencido de que habrá un acuerdo que se anunciará de una forma inmediata”.

IMPUTACIONES

El PP está más que dispuesto a pactar un gobierno de coalición y, a nivel de partido,Ciudadanos también. Pero en esa negociación está Juan Cassá que no está poniendo las cosas fáciles. Hay que recordar que una de sus líneas rojas es que no pactará con un partido con imputados en sus listas,en referencia al concejal de Urbanismo en funciones, Francisco Pomares, que está investigado en el caso Villas del Arenal aunque sin acusación formal por parte del juez. Cassá también querría que el puesto del gerente de Urbanismo, José Cardador -también investigado en el mismo caso- se convocara por concurso público. ¿Y qué opina el partido? Juan Marín no lo considera un impedimento (a diferencia de Cassá): “Mientras que no esté imputado no le vamos a decir que se marche; en el momento que haya una imputación por corrupción política, que alguien haya metido la pata, que no la mano... en ese momento pediremos a cualquier partido político que tenga un acuerdo firmado con nosotros que cumpla con una medida que forma parte del ADN de Ciudadanos”.