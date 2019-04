Juan Cassá: "Ciudadanos sale a ser la lista más votada en Málaga"

Ya es oficial: Juan Cassá será el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales del 26 de mayo. Lo ha aprobado el Comité Ejecutivo nacional del partido, a menos de dos meses de la cita con las urnas. Así que después de meses de espera, Ciudadanos ya tiene oficialmente candidato a la Alcaldía: repite el actual portavoz del partido en el Ayuntamiento de Málaga.

NOMBRAMIENTO TARDÍO

En este caso, la elección ha estado en manos de ese Comité Ejecutivo y no se ha hecho por primarias porque Ciudanos no cuenta con el mínimo de 400 afiliados en la capital, y de ahí la tardanza en el nombramiento. Eso sí, dice Juan Cassá que él no dudaba de que sería el elegido: “Entiendo las polémicas, pero también entiendo que el partido, por el proceso electoral, ha tenido que alterar todos los tiempos”. Añade Cassá que el “tiempo de ratificarme es hoy y yo estoy feliz de la vida por poder seguir trabajando por este proyecto tan ilusionante para nuestra ciudad”.

Tanto PP como PSOE y la coalición entre Izquierda Unida y Podemos ya nombraron a sus candidatos en la capital. Pero Juan Cassá considera que el retraso en su nombramiento no será un inconveniente: “Yo llevo ya cuatro años trabajando en Málaga, en quince días uno no va a convencer a la ciudadanía, eso es un trabajo desde hace cuatro años; el grado de conocimiento mío como candidato es altísimo, hemos logrado un grado de conocimiento por encima del 60 por ciento en solo cuatro años; soy, después del alcalde, el político más conocido de esta ciudad”.

"SALIMOS A GANAR"

Sin concretar cuántos concejales espera obtener en estas elecciones, dice Juan Cassá que su aspiración es que Ciudadanos sea la fuerza más votada en la capital: “Nosotros salimos a ganar y a ser la lista más votada, todas las métricas y las estadísticas de los últimos años nos dan una tendencia clara al alza, somos el partido que más crecemos dentro de la institución y salimos a ganar porque yo quiero liderar la cuarta modernización de Málaga”. En las elecciones de 2015, Ciudadanos obtuvo tres concejales en el Ayuntamiento de Málaga.