José del Río: "Queremos los patinetes fuera de las aceras y calles peatonales de Málaga"

Desde el Ayuntamiento de Málaga han vuelto a mostrar su descontento con el uso que las ocho empresas de patinetes eléctricos que operan en la capital, hacen de los espacios públicos. Aseguran que uno de los objetivos prioritarios es sacar a los patinetes eléctricos de las aceras y las zonas peatonales. Para ello trabaja en una nueva ordenanza que desde el consistorio esperan que entre en vigor antes de final de año.

MEDIDAS CONCRETAS

En esa ordenanza se exigirá a cada empresa de patinetes, que disponga de una oficina física para que el ciudadano o la Policía Local pueda acudir de forma directa para realizar gestiones y resolver cualquier incidencia. También plantea que los menores de 16 años no puedan conducir un patinete si no es en compañía de un adulto, aconsejar el uso del casco, y la prohibición de circular por la red básica. El concejal de Movilidad, José del Río, ha asegurado hoy en Herrera en COPE MÁS Málaga que hay descontento con estas empresas, "hoy por hoy el Ayuntamiento de Málaga no está satisfecho con el uso que están haciendo las empresas de patinetes de nuestra ciudad. Estan haciendo un uso del espacio público por el que no abonan ningún tipo de tasa y esto tiene que regularse de alguna forma", Del Río señala además que si con estas nuevas medidas no se obtienen los resultados esperados, se adoptarán otras más contundentes "estudiaremos la posibilidad de, si no mejora la situación, sacar a concurso y que sean menos empresas las que exploten este negocio, pero no a costa de los ciudadanos y a costa de usar el especio público". Según apuntó el concejal de Movilidad, está previsto que esta batería de medidas se lleven al pleno del mes de octubre o de noviembre, y que puedan entrar en vigor antes de que acabe el año.