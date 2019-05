Javier González de Lara: ‘Rigor, lndependencia y reputación definen el trabajo de la confederación en Málaga

González de Lara ha recibido el respaldo unánime del comité ejecutivo y la junta directiva de la CEM. ‘Hubo un tiempo suficiente para analizar si había más alternativa a mi candidatura, y afortunadamente no para mí, sino para la confederación hubo una unidad empresarial que pongo en valor y que significa un justificante de responsabilidad por mi parte’ asegura el presidente de la CEM. ‘Que haya habido una única candidatura con más de un 75% de avales me llena de satisfacción’.

Javier González de Lara inicia su segundo mandato al frente de la Confederación de Empresarios de Málaga, pero también en 2018 fue reelegido presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. ‘Creo que tiene muchas lecturas’ asegura González de Lara. ‘Hacer ese esfuerzo no es una fan de protagonismo, significa que la confianza que depositan en mí es para seguir avanzando a nivel empresarial no solo en Málaga sino también en Andalucía. Nuestro máximo valor es poder estas a favor de la causa empresarial, pero también poniendo a Málaga en el lugar que le corresponde’.

PROYECTOS

Javier González de Lara quiere orientar el nuevo mandato a consolidar lo que ya se ha hecho en los últimos años. ‘Hay una realidad consolidada de la CEM como organización seria’, asegura el presidente de la patronal. ‘Es una organización respetada en todos los ámbitos sociales, y esto se logra con varias palabras que no me canso de repetir. Por un lado está el rigor en las propuestas que hacemos, en nuestros planteamientos; en segundo lugar nuestra independencia de opciones políticas o institucionales, que mantiene siempre un difícil equilibrio de neutralidad; y la tercera palabra es reputación, consecuencia de un comportamiento lo más responsable posible que traslade a la sociedad una imagen proactiva del empresario como generador de riqueza y de progreso, porque no hay nada más progresista que crear riqueza y crear empleo y en Andalucía una de cada tres empresas y uno de cada tres contratos se crea en Málaga’.

Actualmente la Confederación de Empresarios de Málaga está integrada por casi un centenar de organizaciones empresariales territoriales y sectoriales de la provincia y representa a más de 45.000 pymes y autónomos.