Un inspector del Banco de España en excedencia, número dos de Vox por Málaga

Un total de once partidos se presentan en la provincia a las elecciones generales del 28 de abril, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado. En Málaga están en juego once escaños. De las once formaciones que se presentan por la provincia, en ocho los cabeza de lista son hombres, mientras que solo tres llevan de número uno a una mujer: Pacma, Recortes Cero y VOX con Patricia Rueda, directora del Museo Automovilístico. Precisamente, hemos conocido el resto de la lista de VOX y el número dos al Congreso es para Rubén Manso Olivar, inspector del Banco de España en excedencia y teniente del Ejército de Tierra en la reserva.

Manso Olivar es doctor en Economía y Administración y Dirección de Empresas, además de licenciado en Derecho. En 2004 fundó una empresa dedicada a prestar a entidades servicios financieros especializados y de alto valor , tal y como señala en el curriculum colgado en la página web de la misma.

También ejerce la docencia y es autor de monografías como 'Desconfíen siempre del Gobierno' y artículos de su especialidad en diversos medios de comunicación. Es economista y abogado colegiado y dirige su propio despacho profesional.

RESTO DE LA LISTA DE VOX

Tras Rueda y Manso Olivar se sitúan Loreto Ozores, Antonio Miguel Díaz, Patricia Cristobalina García de Herrera, José Heriberto García, Beatriz Gloria García, José Javier Loma, Andrés Manuel Antón, Blanca Alejandra Jiménez, Blas López, María Teresa Osorio, Francisco Antonio Campos y cierra Inmaculada Ana Lara.

En el caso del Senado, el número uno de la formación de Santiago Abascal por Málaga es el empresario Pablo Sáenz de Tejada, al que sigue José Carlos Pallarés como número dos, María Antonia Hoyo, María Sánchez, José Luis Jiménez, Eva María Carbonell, Antonio Alfonso Alcázar, Raquel García, Eduardo Roanes, Anabel Ortega, José Manuel Sánchez y cierra Agustín Garnica.