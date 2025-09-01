Estabilizado un incendio forestal en Benalmádena que ha obligado a desalojar varias viviendas

Un incendio en una zona de matorral afecta a la zona de Santángelo Oeste en la ciudad malagueña de Benalmádena, donde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, y servicios municipales de emergencias ya han dado por estabilizado el incendio.

Según información facilitada por el Ayuntamiento de Benalmádena, los servicios de emergencias de la localidad han comenzado a trabajar a las 12.10 horas en este incendio con la colaboración de medios terrestres y aéreos del Infoca.

Desde el consistorio también señala que las labores de extinción se han complicado debido al fuerte viento que hay en la zona. Seis viviendas han tenido que ser desalojadas en la calle Camino de las Canteras.

MEDIOS EN LA ZONA

El Plan Infoca ha informado a través de sus redes de que están desplegados en la zona del incendio varios medios terrestres.

Además, el Ayuntamiento también movilizó a la zona del incendio en Santángelo Oeste a la totalidad de las dotaciones de bomberos de Benalmádena y a personal de Protección Civil.

otro incendio en la capital

En Málaga capital, se ha declarado un incendio forestal en el paraje de Monte Coronado. El incendio evoluciona favorablemente. Recordar que el pasado 18 de agosto se declaró en esta misma zona un incendio forestal.