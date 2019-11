Ignacio López: "Mi lema es, no le hagas a nadie, lo que no quiere que te hagan a ti"

TEST AL CANDIDATAO DEL PSOE: IGNACIO LÓPEZ

¿Cuál es su lema en la vida?

No le hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti

¿Qué imagen cree que proyecta?

La del lema que llevo en la vida, o al menos eso espero

¿Qué imagen le gustaría proyectar?

La que creo ya proyectar.

¿Dinero, salud o amor?

La salud, lo primero. No por tópico deja de ser cierto.

¿De qué objeto no querría nunca desprenderse?

La verdad es que no le tengo apego a los objetos, la verdad. Ahora guardo con mucho celo los dibujos que empezó a hacer mi hijo en esa etapa en la que a los niños les da por dibujar, y guardo todos los que hizo en casa.

¿Qué talento le gustaría tener?

El de la escritura. Es realmente lo único que envidio a quien lo posee. Una envidia sana, eso sí, pero admiro a quien es capaz de generar belleza con las palabras.

¿Dónde querría vivir?

En Málaga, sin duda. He vivido en otros lugares, y como experiencia personal es enriquecedora. Pero para permanecer, me quedo con Málaga, no por chovinismo, sino porque aquí, en nuestra tierra, se vive muy bien.

Un destino que desea conocer y otro al que jamás viajaría de vacaciones.

Me quedan muchos lugares por conocer, no tengo uno en especial, ciudades europeas que no conozco como Berlín o Florencia, americanas como Nueva York, Ciudad de México o Buenos Aires, ciudades históricas de la antigua Persia en Irán, o Estambul en Turquía. El mundo está lleno de lugares con encanto. Y a ninguno pondría un veto.

¿Cuándo, y por qué, fue su mejor año?

El año que después de acabar mis estudios y fui a buscarme la vida a Inglaterra. Fue una experiencia en muchos sentidos muy intensa, durante casi un año completo.

¿Cuál es su recuerdo más bonito?

El del nacimiento de mi hijo, sin duda.

¿Y el más triste?

Los tristes prefiero llevarlos en la intimidad.

¿Cuál ha sido su mayor extravagancia hasta la fecha?

Liarme la manta a la cabeza en Málaga y volcar todo mi esfuerzo para que Pedro Sánchez volviera a liderar el PSOE después de aquel Comité Federal fatídico de octubre de 2016.

¿Cuántas horas al día pasa mirando el móvil?

Demasiadas.

¿Practica deporte?

Poco, salgo a andar cuando puedo.

¿Qué cambiaría de su aspecto físico?

Vivo a gusto con mi cuerpo, pero las canas me recuerdan que me hago mayor, jeje, así que no me importaría si no existieran.

¿Qué cambiaría de su personalidad?

Mi terquedad, sin duda.

Una fortaleza de Ignacio López.

Creo que mi tesón para gestionar lo que me viene o aspiro a conseguir.

Una debilidad de Ignacio López

Mi falta de voluntad para dejar el tabaco que me he prometido superar.

¿A qué o a quién dedica su primer pensamiento al despertar?

Lo primero que pienso cuando me despierto es en el café que me voy a preparar, después ya todo lo demás. Adoro el café.

¿A qué o a quién dedica el último pensamiento antes de dormir?

A mi hijo, a su bienestar, a su presente y a su futuro, en cómo lo hago como padre.