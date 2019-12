La Iglesia pide en Málaga ayuda para la crisis humanitaria que vive Venezuela

En Málaga, la Iglesia lanza un mensaje de ayuda para Venezuela Ante la situación de necesidad generalizada que se vive en el país latinoamericano, Ayuda a la Iglesia Necesitada pone en marcha una campaña para hacer frente a una realidad marcada por el hambre, los apagones de luz, la falta de agua potable; hablan de una crisis humanitaria sin precedentes.

Y hay datos: el 30 por ciento de los niños sufren problemas de desnutrición y el 60 por ciento de las familias buscan alimento en la calle. En este sentido, el sacerdote Ramón Piñuela explica cómo funcionan las llamadas ollas comunitarias, en las que participan las comunidades de fieles: “Todos llevan algo que echarle a la olla, algún ingrediente y se ofrece especialmente para los sectores más vulnerables de las comunidades, especialmente los niños y las personas mayores”.

LA IGLESIA, DESBORDADA

La iglesia local, allí en Venezuela, está desbordada atendiendo a los más necesitados y por eso reclaman ayuda en España y ahora en Málaga. Ronald Ugueto también es sacerdote venezolano: “El Evangelio de Mateo lo dice al final: “Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me asististe, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste... cada vez que lo hiciste con mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo” y ese hermano más pequeño hoy se llama Venezuela”.

En esta Campaña de Emergencia de Ayuda a la Iglesia Necesitada se quiere recaudar fondos para seguir apoyando a los comedores sociales que dependen de la Iglesia. Muchísimas parroquias en Venezuela dan de comer a cientos de personas a diario.

También apoyan proyectos de construcción de pozos de agua potable para colegios e instituciones de la iglesia, así como generadores eléctricos ante los continuos cortes de electricidad que sufre el país.

APOYO A SACERDOTES Y RELIGIOSAS

Según Ayuda a la Iglesia Necesitada, siempre que se apoya a un sacerdote o a una religiosa, también sostiene a toda su comunidad. Por ello, quieren “dar ayuda de subsistencia a más de 1.285 sacerdotes de prácticamente todas las diócesis de Venezuela a través de los donativos por estipendios de misas, así como a las religiosas de las numerosas congregaciones que han decidido quedarse en el país para ayudar en todo lo posible”.