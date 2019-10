“Si hubiese herido a alguien ahora estaría completamente hundido"

La historia del día la protagoniza José Antonio, Kiko, como lo llaman en casa. Kiko es una persona joven y acudía al gimnasio para ponerse en forma, algo que había conseguido. La mañana del 5 abril, Kiko y su mujer se dieron un beso, se desearon un buen día y se marcharon a sus trabajos. Kiko es chófer de la EMT, y bien temprano se puso al volante de un autobús de la Línea 1.

A la altura de la calle Héroe de Sostoa, Kiko sufrió una parada cardiorrespiratoria, quedó inconsciente, y su autobús continuó la marcha sin control arrollando todo lo que encontraba a su paso: una decena de vehículos, nueve árboles y varios contenedores. Nadie sufrió daños. Seis meses después ha pasado junto a su familia por los micrófonos de Herrera en COPE MÁS Málaga y sólo da gracias por no haber herido a nadie “gracias a Dios no ha habido ningún herido, eso me hubiera hundido por completo”, afirma Kiko.

SU ÁNGEL DE LA GUARDA VIAJABA CON ÉL

Kiko pudo salvar la vida gracias a dos doctores que viajaban en el autobús que conducía. Uno de ellos es un pediatra que fue se encargó de realizarle las maniobras de reanimación hasta que llegó la ambulancia. Según relata Encarni, la mujer de Kiko, el pediatra le confesó que no tenía mucha experiencia en ese tipo de maniobras, pero me dijo “me ha salido de de dentro”.

PASÓ 18 DÍAS EN COMA

Kiko fue trasladado al hospital inconsciente y allí permació 18 largos días en coma “los doctores trataban de explicarme lo que le pasaba a mi marido. Me dijeron que se trataba de una muerte súbita”, asegura Encarni. Después de todos esos días en coma, Kiko despertó el Jueves Santo, el día que María Santísima de la Amargura, de Zamarrilla salía en procesión, un trono que lleva años portando “la primera vez que saqué el trono tenía 16 años, ahora tengo 50. Llevo toda la vida”, asegura orgulloso Kiko, que además se marca el reto de volver a portar su virgen el Jueves Santo de 2021.

FUERZA DE VOLUNTAD

El día que Kiko abandonó el hospital, lo hizo en silla de ruedas. Seis meses después de aquel fatídico 5 de abril sigue acudiendo cada día a rehabilitación, algo que le está ayudando a superar las secuelas que le dejó aquel accidente. Kiko asegura que está deseando de ponerse al volante de su autobús, de volver a trabajar. Su mujer, Encarni, le pide paciencia.