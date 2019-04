Queda minusválida al caer al suelo en el momento de nacer

El Servicio Andaluz de Salud ha estimado la reclamación que presentaron los padres de una niña que cayó al suelo tras el parto, una caída que le provocó distintas secuelas. Los hechos ocurrieron en el Hospital Clínico de Málaga en enero de 2013: según la denuncia, la niña cayó al suelo del paritorio al no coordinarse la ginecóloga y la matrona que asistían a la madre.

A consecuencia de la caída, la pequeña sufrió un traumatismo encefálico y hematomas que han derivado en un retraso madurativo y escolar, en la necesidad de recibir cuidados especiales y tener reconocida una minusvalía. Además, no se descarta que aparezcan otros daños neurológicos en el futuro. Ahora el SAS estima la reclamación de los padres y acepta pagarles una indemnización de 47.000 euros, una cuantía menor que la que los padres pedían y por eso ahora se plantean recurrir a los tribunales para reclamar una indemnización mayor.

LOS HECHOS

Fue el 16 de enero de 2013, cuando esta madre malagueña, acudió al Hospital Clínico de Málaga,con síntomas de parto tras la rotura de la bolsa, encontrándose en la semana 39 de gestación. Tras su ingreso, fue traslada al paritorio donde fue atendida por la ginecóloga y una matrona. Se encontraban presente, en el paritorio, personal en prácticas, que tan solo observaban como ambas facultativas asistían a la parturienta. Durante el parto, mientras que la matrona se encontraba ejerciendo presión sobre el vientre, la ginecóloga estimó necesario la utilización de fórceps, por lo que los introdujo, y mientras que ésta se encontraba sacando a la niña, en concreto cuando había sacado la mitad del cuerpo de la niña, la ginecóloga se giró, desatendiendo la situación, por lo que la recién nacida cayó al suelo desde una gran altura y con mucha fuerza, golpeándose la cabeza con metal quirúrgico que existía en el suelo de la sala y produciéndose el desgarro y rotura del cordón umbilical. Es decir, en este caso existió una descoordinación en el personal sanitario que atendía dicho parto, lo que ocasionó que dicha bebé cayera al suelo, cuestión que no se puede permitir en este tipo de situaciones.

Como consecuencia de la caída al suelo de la niña en el momento del parto, la recién nacida fue trasladada al Hospital Materno Infantil, para realizarle pruebas, diagnosticándole hemorragia con posible edema cerebral. Una vez en el Hospital Materno Infantil, se confirmó el diagnóstico tras el traumatismo perinatal con caída al suelo y rotura del cordón umbilical producido en el paritorio, tratándose de una hemorragia de fosa posterior a nivel intraparenquimatoso cerebeloso y a nivel subdural izquierdo. En días posteriores, se produjeron nuevos hallazgos relativos a pequeños focos hemorrágicos subdurales occipitales bilaterales y un foco contusivo parenquimatoso parieto occipital.

RECLAMACIÓN

La madre presentó una reclamación en el Hospital Clínico de Málaga, dejando constancia del suceso ocurrido e interesando investigación al respecto, así como la asunción de responsabilidades, a lo cual recibió carta por parte del hospital disculpándose por lo sucedido. En la reclamación presentada se hizo constar que la recién nacida permaneció hospitalizada durante 16 días, 5 de los mismos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), necesitando de asistencias continuas, entre las que se encontró la transfusión de hematíes y plaquetas. Igualmente que se ha producido un anormal funcionamiento de la Administración Sanitaria, concretamente respecto del médico ginecólogo y matrona que asistieron a la madre en el parto, ya que desatendieron a la recién nacida en un momento crítico, instante en el que la misma se encontraba con la mitad de su cuerpo fuera, y que debido a una descoordinación entre ambas, se produjo la caída de la menor al suelo.Debemos tener en consideración la gravedad de los hechos cuando hablamos de un ser tan frágil como una niña que acaba de nacer y recibe este fuerte traumatismo por dejarla caer al suelo de forma totalmente incomprensible.

Todo ello supone una clara negligencia por parte del Servicio Andaluz de Salud, que ha llevado a la menor a sufrir unas dolencias que no debía de soportar, y sus progenitores sentirse psicológicamente enormemente afectados por la incertidumbre sobre la evolución de su primera hija en los días posteriores al parto, no poder estar en su compañía y disfrutarla tras el parto, así como en la actualidad, por las lesiones y complicaciones que ya ha sufrido y que sufrirá su pequeña desde tan corta edad debido a una mala praxis por parte de los facultativos que la atendieron en el parto. Sin embargo, si los profesionales hubiesen estado en todo momento prestando la atención debida y requerida, la pequeña no hubiese caído al suelo, por lo que hubiese sido dada de alta junto a su madre a los dos días de su nacimiento, permitiendo a sus progenitores disfrutar de su primera hija durante los primeros días de vida.

El letrado Damián Vázquez en sus alegaciones aportó el protocolo de parto, donde se hace constar que hay que sujetar al bebé en el momento del nacimiento, cuestión que no se realizó en este caso dejando caer a la niña al suelo directamente. Además, no resultan creíbles las manifestaciones del personal médico implicado, cuando se contesta que estaban utilizando fórceps, y que la niña salió con una “fuerza incontrolable”.