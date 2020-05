La hermana de un fallecido por coronavirus: "No haberlo despedido es como no cerrar un capítulo"

Una historia emotiva y que saca a la luz la solidaridad de una familia malagueña. Aunque el final no era el esperado, el documento si queda como vital y de reconocimiento. Y es que hoy es el segundo de los diez días de luto oficial decretados en todo el país por las víctimas de la pandemia del coronavirus, que en España se cuentan por miles y en Málaga son 285 fallecidos, con nombre y apellidos.

Homenaje en la Comisaría de La Línea al inspector de la Policía Nacional Sebastián Sabariego, fallecido en Málaga por coronavirushttps://t.co/6kgfBrdmCY — Europa Sur (@europa_sur) April 23, 2020

Uno de ellos, Sebastián Sabariego, inspector de la Policía Nacional que contrajo el virus trabajando y que después de 40 días de enfermedad (30 de ellos en la UCI), perdió la batalla. Su hermana, Raquel, ha estado en COPE MÁS Málaga en el día de hoy y comentaba sobre este suceso que, “él era muy consciente y estaba asustado. Él decía que había gente que parecía que estaba mal, él estaba realmente y bastante preocupado”, apuntaba.

33 AÑOS DE POLICÍA

Porque él, que llevaba 33 años de carrera en el Cuerpo Nacional de Policía, en aquella primera etapa de la pandemia siguió trabajando, expuesto al virus. Dos compañeros enfermaron antes que él, y al final Sebastián también se contagió, “fue trabajando en su puesto, donde nunca faltó, le encantaba su trabajo. Empezó con fiebre leve y luego alta, tras ocho días, ingresó en el hospital, le saturó, tuvo neumonia, y a los tres días bajó a la UCI, y a los treinta días, tras estar luchando contra el COVID-19, pues no pudo ser”, relata.

COVID-19: ENFERMEDAD PROFESIONAL

Ahora los compañeros del inspector Sabariego están luchando para que el coronavirus se considere una enfermedad profesional (porque él se contagió en su puesto de trabajo) y que además le concedan la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, un reconocimiento póstumo por sus años de dedicación al Cuerpo de Policía, “gracias a esos compañeros que hicieron que no se sintieran solo, su familia, sobrinos, hermanos... ese agradecimiento nos quedará de por vida, con los sanitarios también, que hicieron todo lo posible para que salieran a adelante, pero al final, no pudo ser”, subraya.

⚫️ Hoy ha fallecido Juan José Fernández García, delegado @cep_cepolicia en Guías Caninos de CGSC, por #COVID19. Se suma a Sebastián Sabariego, inspector de Málaga que murió ayer. ¿A qué espera Interior a poner banderas a media asta y declarar luto en PN? #CEPconlasvictimasCOVID19pic.twitter.com/yOYzEv2lGb — CEP (@cep_cepolicia) April 23, 2020

La familia de Sebastián Sabariego vive en La Línea de la Concepción, en Cádiz, y en su día no pudieron despedirle en un funeral, tampoco han podido reunirse aún con sus hijos que viven aquí, en Málaga, “perder a un ser querido ya de forma repentina y joven es realmente duro, de esta forma ya es duro. No hemos podido ver a mi sobrino, poder abrazarlo, es como que no hemos podiod cerrar un capítulo, nadie lo puede imaginar, esto no se puede contar”, comenta. El inspector Sabariego, Sebas, como le llamaban sus familiares y amigos cercanos, murió a los 54 años.