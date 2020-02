Hallada sin vida la mujer desaparecida desde el 6 de febrero en Estepona

El cuerpo sin vida de Manuela, la mujer desaparecida en el municipio malagueño de Estepona el pasado 6 de febrero fue hallado este domingo por la mañana en la localidad, según han informado fuentes policiales. Según han precisado las mismas fuentes, el cuerpo de la mujer fue encontrado sobre las 10.30 horas del domingo, 23 de febrero, en el Carril camino Las Colchas, sin que por el momento se conozcan más datos. Se está pendiente del informe de la autopsia, según ha informado la Policía Nacional.

VARIOS DÍAS DESAPARECIDA

A la mujer, de 49 años, se le perdió la pista el 6 de febrero en la localidad malagueña de Estepona, y tal como se difundió entonces, vestía chandal ocuro y chaqueta motera de color negro.

La última persona que la vio fue su madre, con la que vivía desde hacía seis meses. La desaparecida había dejado en su cuarto la cartera con la documentación y ese día no había ido a visitar a su hermano, como tenía por costumbre. Fue en ese momento cuando su madre denunció su desaparición. Según su familia, Manuela tenía por costumbre salir a la montaña a pasear, y aunque llevaba el móvil con ella, después de un primer tono se apagó, y no volvió a dar señal. Además el móvil carecía de rastreador, por lo que no era posible conocer su ubicación.