El Gobierno duda de la “honorabilidad” de Braulio Medel y su “idoneidad” para presidir la Fundación Unicaja

El Protectorado de Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene serias dudas de que concurran la necesaria idoneidad y honorabilidad comercial y profesional en el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, para desempeñar sus funciones.





Lo expresa en un carta remitida a esta fundación, según han asegurado a EFE fuentes financieras, que precisan que ese organismo de control de las fundaciones duda de que Medel ejerza sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la fundación y haga una adecuada gestión de su participación en Unicaja Banco, del que es su mayor accionista.





Esta misiva llega en una situación de crisis tanto de la Fundación Unicaja como de Unicaja Banco, del que posee un 30 por ciento del capital, y a las puertas de la junta general de accionistas de esta entidad financiera -quinta de España-, prevista para final de mes.





DILIGENCIAS EN LA FISCALÍA

La Fiscalía abrió recientemente diligencias de investigación contra Braulio Medel para determinar si los hechos denunciados por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) pueden constituir presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, mientras que en el banco han dimitido tres consejeros independientes en un plazo de tres semanas.





Y todo ello en un contexto de advertencias expresadas desde algunos ámbitos sobre una alteración del reparto de poder interno pactado en Unicaja Banco tras absorber a Liberbank, proceso que resultó entonces con mayoría de la antigua Unicaja.





La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró recientemente que el Banco Central Europeo y el Banco de España están "muy preocupados por la deriva en la gobernanza" de Unicaja Banco y que ella lo estaba también por la deriva en la gobernanza" de la fundación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





REUNIÓN EXTRAORDINARIA

El Protectorado ha instado ahora a Medel -indican a EFE las fuentes- a trasladar su escrito, que firma la subsecretaria Amparo López, a todos los miembros del patronato de la fundación y a convocar una reunión extraordinaria de ese órgano en la que se incluyan dos asuntos en su orden del día.





Por un lado, encargar un informe sobre gobernanza a una entidad independiente de primer nivel y con amplia experiencia, elegida por acuerdo de todos los miembros del patronato asistentes, que -entre otras cosas- se pronuncie expresamente sobre si Medel sigue reuniendo requisitos legales para ostentar el cargo de patrono de la fundación.





En particular se refiere a la honorabilidad comercial y profesional e independencia y a si ejerce sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la fundación y realiza una adecuada gestión de su participación accionarial en Unicaja Banco, señalan a EFE las fuentes financieras.





El otro punto que plantea incluir en la reunión del patronato es dar traslado del referido informe al Protectorado en el plazo de dos meses para que se adopten las medidas oportunas.





Todo ello es sin perjuicio de las facultades del Protectorado para impugnar actos y acuerdos del patronato, cuando proceda por considerarlos contrarios a la ley, o, en su caso, para el traslado mediante resolución motivada de la documentación oportuna al Ministerio Fiscal o a un órgano jurisdiccional si se encontraren indicios racionales de ilicitud penal.





Esta misiva del Protectorado iba a remitirse al Banco de España y al Banco Central Europeo como supervisor directo de la entidad financiera.





Para el Protectorado, el análisis de la documentación que requirió a la fundación preocupado por la situación y la información que otros le han trasladado evidencia un deterioro de la gobernanza de la Fundación Bancaria con trascendencia para su reputación.





Cree que esos problemas suponen un riesgo para la gobernanza de Unicaja Banco y que las recientes dimisiones de consejeros ponen de manifiesto la crisis en esa entidad, situación sobre la que -señala- han expresado su preocupación y solicitado actuaciones los supervisores financieros (Banco Central Europeo, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores).





El Protectorado ha recibido en los últimos meses escritos, peticiones y remisiones de información sobre la Fundación Unicaja que considera muy preocupantes.





EL PARLAMENTO ANDALUZ PIDE EL CESE DE MEDEL Y LÓPEZ NIETO

El Parlamento andaluz ha aprobado una propuesta de Unidas Podemos en la que solicita el cese de Antonio Jesús López Nieto como representante de la Junta en la Fundación Unicaja y que insta al Ejecutivo andaluz a pedir al Gobierno que declare la falta de idoneidad de Braulio Medel como presidente de esa entidad.





El punto que hace referencia a Braulio Medel ha sido apoyado por Unidas Podemos, Vox y Cs, y ha contado con la abstención de PP y PSOE.





En cuanto a la petición sobre López Nieto han votado a favor Unidas Podemos y Vox, y se han abstenido PSOE, PP y Ciudadanos.





Sin embargo, ha habido unanimidad en el apoyo a una Unicaja andaluza y malagueña, a sus trabajadores y a que la Junta actúe de forma contundente para evitar despidos y cierres de oficinas.





El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Guzmán Ahumada, ha esgrimido que la Junta "no ha hecho nada" para impedir el deterioro laboral, el cierre de oficinas y mantener la obra social.





EL SUELDO DE LÓPEZ NIETO

Ha incidido en que no se conoce la tarea que está desempeñando López Nieto, al margen de controlar al Unicaja Baloncesto por un sueldo "nada desdeñable de unos 120.000 euros".





El portavoz ha planteado la vinculación de López Nieto con el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y ha indicado que el representante de la Junta en la Fundación "no participó" en la votación del patronato de la misma para elegir a los nuevos consejeros en Unicaja.





Según Unidas Podemos, esa propuesta de Braulio Medel salió adelante con un tercio de los votos en contra gracias a ausencias de algunos patronos, entre ellas la de López Nieto.





"Esta decisión fue clave para inclinar la balanza del lado de los gestores procedentes de Liberbank y representa un paso más de la alianza Medel-Menéndez (expresidente de Liberbank y actual número dos de Unicaja Banco)", ha esgrimido.





Todos los grupos han compartido la preocupación por la situación de la entidad bancaria y de sus empleados, y han defendido su permanencia en Andalucía





El socialista José Luis Ruiz Espejo ha dicho que su grupo apoyará las iniciativas para mejorar la regulación y la transparencia de la gobernanza y de la toma de decisiones, y en plantar las modificaciones normativas o legislativas que sean competencia del Parlamento autonómico.





Ha apostado por "hacer un esfuerzo" para colaborar en la fortaleza financiera e institucional de la entidad.





El diputado del PP Pablo Venzal ha opinado que no tiene sentido que se le pida al Parlamento que se pronuncie sobre un empresario privado, "como si fuera un tribunal popular", y que la Cámara no tiene legitimidad para pedirle al Gobierno que declare la no idoneidad de Medel, por lo que ha reclamado que se sea "riguroso".





Sobre López Nieto ha expuesto que está haciendo su trabajo y no hay conflicto de intereses, ya que no se puede confundir las operaciones de la fundación con los ingresos que percibe por su trabajo en el club de baloncesto





Carlos Hernández (Ciudadanos) ha asegurado que la formación naranja va a defender "con uñas y dientes" que el banco mantenga su sede en Málaga y ha advertido de que hay mucho empleo en juego y en las zonas rurales.





Por parte de Vox, Alejandro Hernández ha dicho que su grupo desconfía que la fusión sirva a los intereses de Unicaja, de la fundación y de Andalucía, y ha cuestionado a qué espera el Gobierno autonómico "para ayudar a esclarecer esas posibles irregularidades que ensombrecen la situación actual" de la entidad financiera.

También te puede interesar:

- Isabel Pantoja niega, entre lágrimas, haber cometido ningún delito

- La Diputación de Málaga aumentará hasta los 37 millones su Plan de Concertación para 2024

- La huelga del transporte paraliza las obras en Málaga por la falta de materiales