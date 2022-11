El gerente de Smassa sobre la polémica del parking Pío Baroja: “Todo es mentira. Es ruido político”

Son acusaciones fruto del desconocimiento que solo buscan crear polémica a unos meses de las elecciones municipales. Así se ha referido hoy el gerente de la sociedad municipal de aparcamientos (Smassa), Manuel Díaz, a las presuntas irregularidades en la obra del nuevo parking de Pío Baroja, en el Palo. Unas acusaciones realizadas por PSOE y Unidas Podemos. Díaz (quien fuera concejal de Urbanismo hace algunos años) ha comparecido para defender su gestión.

DOCUMENTACIÓN A LA FISCALÍA

Sobre la petición de la oposición para que Smassa facilite toda la documentación solicitada a la Fiscalía (que va a investigar tras la denuncia presentada por el bloque municipal de izquierdas), Díaz señala que es un trabajo que ya se ha hecho: “Los primeros interesados en que la verdad salga a la luz somos nosotros, porque sabemos que no hay nada, que todo es mentira, que todo es ruido político”.

CORREOS ELECTRÓNICOS

Sobre el presunto sesgo de información en expedientes que ha denunciado el PSOE, Manuel Díaz asegura que toda la documentación ya estaba en manos del grupo socialista y que solo se prescindió de la información que marca la ley: “No ha dicho la verdad el señor Pérez (PSOE) cuando dijo que se había ocultado información en los correos. Lo único que se retiró por tema de protección de datos y por tema de procedimiento común de las administraciones, son los correos que acompañaban a esa información”.

ACOSO

En relación a la trabajadora de Smassa que denunció públicamente acoso laboral, asegurando que sus superiores le pedían cruzar líneas que la podían llevar a la cárcel, Manuel Díaz señala que el caso está siendo estudiado por una comisión interna creada a tal efecto y que se está a la espera de las conclusiones: “Si no me parece bien que esta trabajadora, nada más terminar su exposición en esta comisión de acoso, fuera a la prensa y a la oposición, para hacer público el contenido de su declaración, no creo que por mi parte sea procedente ni responsable el decir nada que se esté tratando ya en dicha comisión”, apunta.

PLAZOS DE LA OBRA

En referencia a los retrasos de hasta dos años en las obras, el gerente de Smassa asegura que esas afirmaciones no tienen fundamento y que las obras acabarán en marzo de 2023, dos meses después del plazo acordado inicialmente: “La oposición dice que les han preguntado a obreros. Yo solo digo que, si la campaña electoral del PSOE para las municipales la tienen que hacer los obreros de Pío Baroja, que mal augurio para el partido socialista ¿no? El plazo que tenemos nosotros para la finalización de las obras no es para dentro de dos años, como dice el PSOE, es para finales de febrero o principios de marzo”.

El gerente de SMASSA asegura que a día de hoy se siente respaldado por el equipo de Gobierno, un apoyo que avala, bajo su punto de vista, una buena gestión.