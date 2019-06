Fundación Unicaja presenta en Málaga el libro “Y Bernardo de Gálvez entró en Washington” de Francisco Reyero

Francisco Reyero es escritor y periodista y ha contado en Buenas Tardes Málaga lo que aporta este libro a la figura de Bernardo de Gálvez. ‘La recuperación de esta figura no se habría podido conseguir si no es por el movimiento civil por parte de ciudadanos y asociaciones para que se cumplieran entre otras cosas la colocación del cuadro en el congreso de Estados Unidos’ cuenta Francisco Reyero en COPE Málaga. ‘El libro no es tanto un recorrido histórico por la figura de Gálvez, aunque hay abundante material e investigaciones, sino porque hablamos de este personaje’

EL LIBRO

“Y Bernardo de Gálvez entró en Washington” narra como Bernardo de Gálvez está siendo recuperado gracias al esfuerzo de ciudadanos e instituciones. Gálvez era el Gobernador de La Luisiana española durante la Revolución americana y conquistó distintas plazas, la más famosa, Pensacola, Florida, ayudando a la causa estadounidense.

En 2014 Bernardo de Gálvez fue nombrado Ciudadano Honorario de Estados Unidos. ‘Eso ayuda a evitar discusiones bizantinas’ asegura Francisco Reyero en COPE Málaga. ‘Solo hay ocho ciudadanos que han tenido esta consideración y es importante la labor de explicación de la figura de Gálvez’

El retrato de Bernardo de Gálvez colgado en el Senado norteamericano fue gracias a la española afincada en Washington, Teresa Valcarce, para cumplir una promesa hecha por el Congreso Americano en 1783.

Bernardo de Gálvez es contradictorio nombre de “The Little Known Hero” (El pequeño héroe desconocido) y ahora está dando lugar a novelas, cómics e incluso se preparan series, películas y una ópera sobre su figura.

El libro “Y Bernardo de Gálvez entró en Washington” de Francisco Reyero habla de todo eso; del olvido, de los héroes, de las causas perdidas y de la controvertida e inagotable relación entre España y Estados Unidos.