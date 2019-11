“Me fui de casa porque sabía que si me quedaba, de ese día no iba a pasar”

Vivía con sus dos hijos y su marido. Una noche cualquiera, María se encontraba en la cocina preparando la cena pero lo que iba a ser una tranquila comida en familia, no lo fue. Desde hacía más de 15 años su marido la maltrataba física y psicológicamente “vivía con ganas de no salir del trabajo porque no sabía lo que me iba a encontrar en casa”, asegura María. Ese día, mientras cocinaba, volvió a ser víctima de la violencia machista que su marido ejercía sobre ella. La situación llegó a tal punto que María lo dejó todo en ese momento y se marchó, se dijo a si misma que no podía más “él fue muy violento y yo sabía que o me iba, o de ese día no iba a pasar”, asegura María.

HAY QUE DENUNCIAR

Antes de dar el valiente paso, María pensó en contar la situación y poder compartir su calvario con los familiares, pero solo tenía a sus padres y eran muy mayores por lo que no quería preocuparlos. Estaba sola y no pudo compartir con nadie el infierno por el que estaba pasando “me encerré en mi misma y eso es lo peor que se puede hacer”, advierte María. Por ello insiste en que ninguna mujer se quede callada y que denuncie “si no denuncias no tienes vida”, sentencia. Aquel día en el que María se marchó de casa temiendo por su vida fue el primero de una nueva vida.

BUSCAR AYUDA

María se llenó de fuerza y cerró para siempre la puerta de la que muchos años había sido su casa. Lo primero que hizo fue visitar a un familiar y justo después se marchó al centro de salud donde después de dar el parte de lesiones puso la denuncia ante la Policía “eso es lo que todas las mujeres debemos hacer, porque a partir de ahí se activa un protocolo que te ayuda para todo. Yo estoy muy feliz de haberlo hecho”, señala María.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ese protocolo lo desarrolla el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que hasta el mes de septiembre ha prestado ayuda en Andalucía a 2.000 personas, entre mujeres víctimas de Violencia de Género y personas dependientes a su cargo. Esa cifra es casi un 4 por ciento más que en el mismo periodo de 2018. Aquí en Málaga, sólo en el tercer trimestre del año, ha atendido a más de 120 mujeres. En lo que va de año, cuatro mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.