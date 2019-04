La Fiscalía retira la denuncia por malversación de fondos a Pomares, Porras y Cardador

La defensa de los ediles del PP del Ayuntamiento de Málaga Francisco Pomares y Teresa Porras pedirá el sobreseimiento y archivo del caso "Villas del Arenal", que investiga supuestas injerencias políticas. Esta decisión ha sido dada a conocer después de la declaración en calidad de investigados de los dos concejales y el gerente de Urbanismo José Cardador.

PRUEBA ILÍCITA

Uno de los motivos de esa petición de sobreseimiento por parte de la defensa, es que han podido constatar que las fotografías que se usaron como prueba para iniciar la investigación del caso "Villas del Arenal" son una prueba ilícita porque se obtuvo a través de un vuelo en helicóptero de la Policía Nacional sin autorización judicial. Según ha contado José Carlos Aguilera, abogado defensor de Pomares y Porras, "habían utilizado un helicóptero de la Policía Nacional para tomar fotos en un vuelo rasante que practicamente despeinaba a los vecinos de la urbanización. Durante toda una mañana generó una enorme alarma en la barriada. Ese vuelo no estaba autorizado, eso es una intromisión en la intimidad de las personas y por tanto esas pruebas no son lícitas". Esta circunstancia clave que será puesta en manos de los servicios jurídicos de Urbanismo para que valoren qué decisión tomar.

MÁS NOVEDADES

Otras de las novedades del casdo, es que antes de la sesión, la Fiscalía ha retirado la acusación de malversación para Pomares, Porras y Cardador, además de la de delito de falsedad documental para Teresa Porras. Una acusación ésta última que según la defensa de los concejales se retirará también a Pomares y a Cardador, por lo que quedaría sólo el de tráfico de influencias, algo que la defensa asegura que no se ha producido.

EL CASO

El caso lo lleva Anticorrupción después de que el fiscal presentara una denuncia por presuntos delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos contra Pomares, edil de Ordenación del Territorio y Vivienda; Porras, responsable de Servicios Operativos; y el gerente de Urbanismo, José Cardador.

El ministerio público incoó las diligencias de investigación a raíz del escrito presentado por ediles del grupo municipal de Ciudadanos tras las manifestaciones efectuadas en septiembre de 2018 por dos exjefes de Disciplina Urbanística en la comisión de investigación de Urbanismo sobre la tramitación de expedientes.

A esta denuncia, relacionada con la posible pasividad del Ayuntamiento ante determinadas infracciones, en concreto con la promoción del conjunto de chalés "Villas del Arenal", se unieron los escritos y documentación presentados posteriormente por el grupo municipal de IU Málaga para la Gente y el PSOE