La Fiscalía de Málaga pedirá más años de cárcel para el entrenador de fútbol base condenado por delito sexual

La Fiscalía de Málaga recurrirá la sentencia del entrenador de fútbol base al que se imponen 31 años de cárcel por delitos sexuales contra trece menores. El ministerio público pedirá que la pena de prisión se amplíe. La Fiscalía siempre ha mantenido que hubo 25 víctimas, pero la Audiencia de Málaga, en su sentencia, considera que no han quedado probado los hechos sobre doce menores. Así que se le ha absuelto de varios delitos. El acusado permanece en prisión desde el 2 de diciembre de 2016 tras ser detenido en Málaga. Al acusado también se le inhabilita para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante veinte años y se le prohíbe acercarse a las víctimas durante veinticinco años a una distancia inferior a 500 metros.

Además se le impone una pena de libertad vigilada durante ocho años que tendrá que cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad impuesta y como responsable subsidiario el Málaga CF y el Club de Fútbol Alhaurín de la Torre. El tribunal considera probado que el procesado llevó a cabo, "intencionada y conscientemente" conversaciones de contenido sexual por teléfono con los menores, además de tocamientos, masturbaciones y felaciones a fin de satisfacer sus instintos sexuales.

Los hechos tuvieron lugar entre 2011 y 2016 cuando el procesado tenía de 39 a 44 años y aprovechó su condición de entrenador, de segundo entrenador y de utillero o encargado del material deportivo. El encausado ejerció estas funciones en el Málaga Club de Fútbol en los años 2011, 2012 y 2014; en el equipo del San Félix, filial del Málaga, en 2014 y en Club de Fútbol Alhaurín de la Torre en 2016.

El tribunal explica en el fallo que pese a que condena al acusado a treinta años y once meses se tiene que aplicar lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal, "que el máximo cumplimiento no exceda 20 años", por lo que se extingue los restantes diez años y once meses impuestos. En el fallo se le condena por cinco delitos de abuso sexual, tres de ellos sobre la misma víctima, y los jugadores tendrán que ser indemnizados con una suma total de 54.000 euros, en función de los daños morales sufridos.