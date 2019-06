El festival Costa del Soul, que dará la bienvenida al verano, recalará en tres municipios de Málaga

Rincón de la Victoria, Estepona y Benalmádena acogerán esta primera edición con 27 conciertos y el patrocinio de Unicaja Banco.

El músico Javier Ojeda es el promotor de la idea. ‘Me preguntaron en Diputación en una fiesta de los libros que si tenía alguna idea para presentar y se me ocurrió lo de La Costa del Soul’ cuenta el cantante en Buenas Tardes Málaga.

ARTISTAS

El evento musical reunirá a artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, como Gibson Brothers, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Juana Martín y Wasabi Cru.

En Rincón de la Victoria será la Playa del Tajo la que acoja los conciertos partir de las ocho de la tarde; en Benalmádena los conciertos serán en la Plaza de la Mezquita de Benalmádena en Arroyo de la Miel también desde las ocho; y en Estepona será junto al Monumento a la Peseta a partir de las nueve de la noche.

Son un total de 27 conciertos simultáneos el 21, 22 y 23 de junio coincidiendo con el Solsticio de Verano y la Noche de San Juan, y la entrada es gratis.

El objetivo es que el festival recorra todos los municipios de la Senda Litoral en ediciones sucesivas. ‘La idea es que este festival se pueda hacer a lo largo de los próximos tres años y cada año en tres municipios’ asegura Javier Ojeda en COPE Málaga.

El festival serviría para incrementar la oferta cultural de la provincia y, al mismo tiempo, para la promoción turística de la Senda Litoral y de los municipios que recorre.

El proyecto está impulsado por la Diputación de Málaga, a través de la delegación de Cultura y Turismo Costa del Sol, el patrocinio de Unicaja Banco y la colaboración de los ayuntamientos y las asociaciones de Hoteleros (AEHCOS), Hosteleros (MAHOS) y Chiringuitos (Aeplayas).