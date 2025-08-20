Feria de Málaga 2025: consulta los horarios de las actuaciones programadas para hoy

Tras la jornada festiva, la Feria de Málaga continúa ofreciendo diversión, ambiente y la mejor música en directo. Hoy miércoles, los distintos escenarios repartidos por el centro de la ciudad y el Real de Cortijo de Torres, ofrecen actuaciones y espectáculos para todos los gustos.

De 12 a 14 horas, el escenario Folclore Popular Malagueño, en calle Marqués de Larios, acoge la actuación de Coros de Ricardo Fernández, Aires del Sur, Los Laureles, Guadalmedina, Sueños Malagueños y Mediterráneo. A partir de las De 16 horas le llega el turno al coro Ntra. Sra. De la Alegría, el coro Victoriano y la academia de Baile Alicia Lara.

Los verdiales de distintos estilos se dan cita en el corazón de Málaga, en la calle Larios. Desde las 13 horas, se podrá disfrutar de la panda Santo Pítar, y de la panda Coto Tres Hermanas.

En la Peña Juan Breva, calle Ramón Franquelo, 4, se puede disfrutar del cante de Ana Fargas y la guitarra de Javier Gimeno. También subirá al escenario de la peña el grupo flamenco 'Serranas'. Las actuaciones comenzarán a partir de las 14 horas.

La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, en el Real de Cortijo de Torres, acoge a las 14 horas la actuación de la cantaora Rosa Linero y del grupo flamenco 'Saeta'. A las 23 horas, se podrá disfrutar de la sexta edición del Festival de Baile Flamenco de escuelas de Málaga.

En la Caseta Municipal Infantil del Real Cortijo de Torres, se puede disfrutar del espectáculo "Hansel y Gretel: el musical", de la compañía Esphera Teatro. El espectáculo dará comienzo a las 21:30 horas.

El Auditorio Municipal del Real de Cortijo de Torres, acoge las actuaciones de Ginés González y la banda malagueña 'Chambao'. Los conciertos comenzarán a partir de las 22 horas.

Europa Press LaMari de Chambao

PROTAGONISMO MALAGUEÑO

La mayoría de los artistas que participan en esta edición son malagueños, lo que subraya el respaldo y apuesta del Ayuntamiento de Málaga por el talento artístico local. Este amplio conjunto de actuaciones y espectáculos se desarrolla gracias a los más del millar de artistas de las diferentes disciplinas que participan.

Hay que señalar que la Feria de Málaga contribuye de manera significativa a la actividad económica local, el empleo y el turismo de la ciudad. Al tiempo que también conllevan una importante promoción de la ciudad, a través de la difusión los diferentes acontecimientos que se dan cita a lo largo de la semana. Y es una muestra de la convivencia y la hospitalidad, elementos que definen e identifican a Málaga.

Panda de Verdiales

CASI DOSCIENTAS ACTUACIONES

El programa de la Feria de Málaga 2025 contempla cerca de 200 espectáculos musicales y artísticos. En esta edición, y como viene siendo seña de identidad de la Feria de Málaga, aúna grandes nombres del panorama artístico nacional con reconocidos artistas malagueños, así como actuaciones más autóctonas que ponen de relieve la apuesta municipal por potenciar las tradiciones de la ciudad. Se trata de una oferta para todos los públicos, con carácter gratuito, ya que todos los conciertos son con entrada libre, distintivo esencial del programa de actuaciones de la Feria de Málaga.

COPE Calle Larios en feria

ESCENARIOS

Las actuaciones se distribuyen entre los siguientes escenarios: Auditorio Municipal, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, la Feria Infantil, Caseta de los Verdiales, Escenario de Folclore Popular Malagueño y Centro de Exhibición Ecuestre.

A las actuaciones mencionadas que se desarrollan en el Auditorio municipal, se une el flamenco que estará diariamente presente en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, donde los aficionados podrán disfrutar de cantaores y cantaoras de primera fila y cuadros y grupos flamencos en espectáculos totalmente gratuitos. Entre ellos, el Chato de Málaga, Chelo Soto, Amparo Heredia, Bonela, Pepe de Campillos, que irán acompañados a la guitarra y al baile, además de grupos flamencos; e igualmente acogerá la final del certamen de canción española Ciudad de Málaga. El flamenco en el centro también tiene su espacio en la Peña Juan Breva, con grupos y cantaores todos los días, como Ana Fargas, José de Chaparro y Vanesa Fernández.

Los Verdiales tienen su espacio singular en la caseta del Cortijo de Torres, dedicada exclusivamente a este arte, con actuaciones de dos pandas cada día y con los tres estilos representados: Montes, Almogía y Comares. Y en el centro, en calle Larios, con actuaciones a diario de dos pandas. Las tradiciones también tendrán su protagonismo en el escenario de folclore popular malagueño, que estará situado en calle Larios, por el que actuarán numerosas academias de baile y coros.