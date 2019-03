Fallecido mientras esperaba una biopsia, una de las historias tras las listas de espera

En Málaga hay 167.000 pacientes en lista de espera para someterse a una operación, acudir a la consulta de un especialista o realizarse alguna prueba en la sanidad pública. Son los datos de las llamadas listas de espera maquilladas que han desvelado los actuales responsables de la Junta de Andalucía, que acusan al anterior gobierno socialista de haber ocultado los datos reales, de haber ocultado a más de cien mil pacientes en la provincia.

De los 167.000 esos pacientes, la mayoría (137.000) esperan algún tipo de prueba o consulta especializada, mientras que otras 30.000 personas están en la lista de espera quirúrgica. En Málaga, la media para acudir a una primera consulta es de 132 días (cuatro meses y medio), mientras que para una operación, alcanza los 332 días (once meses).

La cifra es que hay 167.000 personas en lista de espera en Málaga para ser operadas en la sanidad pública, hacerse una prueba o ir al especialista. Pero detrás de esta cifra hay historias, personas que sufren las consecuencias de la lentitud de la sanidad pública. Una de esas historias es la de Juan Miguel, que murió esperando una biopsia.

Hace algo más de un año, acudió a su médica de cabecera porque no se encontraba bien y estaba perdiendo mucho peso. Tras detectar algo en el riñón, le dieron cita para una ecografía para tres meses después, así que, ante la demora acudió, a un médico privado, que le recomendó que fuera de urgencia al SAS. Acabó ingresado en el Hospital de Marbella; al cabo de una semana le dieron el alta a la espera de una biopsia que debía ser urgente. La hermana de Juan Miguel (que vivía en Estepona con sus padres) es Lorena Mateo; ha pasado por 'Herrera en COPE MÁS Málaga' para contar que permaneció “una semana ingresado, le dan el alta, nos dan cita para el oncólogo y mi hermano seguía perdiendo peso”. “Pusieron que la biopsia debía ser preferente, yo no paraba de llamar para que nos dieran la cita, pero me decían que no había cama y al no haber cama, no se podía hacer la biopsia”, relataba la hermana del fallecido. Finalmente le dieron la cita para el 21 de febrero a las tres de la tarde. Ese mismo día, solo unas horas antes, Juan Miguel falleció. Tenía 45 años.