Esto es lo que no sabías sobre la sal del Himalaya y que cambiará tu forma de pensar

La sal es un alimento indispensable en nuestra mesa. La utilizamos prácticamente en todos nuestros platos y suele ser tema recurrente a la hora de elaborarnuestras recetas o incluso motivo de converación en la mesa con la famosa frase ¿me puedes pasar la sal?

Hay quien le gusta los sabores salados, a otros los sabores más sosos, pero lo que está claro es que es el condimento más utilizado en nuestra cocina. Esta utilización masiva de la sal, provoca que cada vez haya más sales en el mercado donde podemos elegir: marina, fina de mesa, ahumada, negra, aromatizada, del Himalaya. Esta última es la que cada vez está más en uso y su comercialización está siendo masiva.

CUIDADO CON LA SAL QUE ELIGES

La sal es un alimento milenario, hasta la llegada de los conservantes y de las neveras era la mejor manera de conservación de alimentos. Los romanos cobraba su sueldo en kilos de sal, de ahí la palabra salario.

Sin embargo no todas las sales son beneficiosas para nuestro organismo como explica en los micrófonos de COPE Málaga, Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición: “La sal es necesaria porque los componentes de la misma son esenciales para nuestra salud y por tanto para nuestro organismo. Pero lo que debemos saber que tipo de sales son más beneficiosas para nuestro cuerpo y cuales son más perjudiciales. Hay sales que pueden ser un “veneno” como lo es el azúcar”.

En este sentido y para preservar nuestro salud, Ana Higueras nos desvela la sal que en ningún caso deberíamos consumir: “La sal de mesa no es una sal que sea buena para nuestra salud. Aunque la vemos muy clarita y blanca, esa sal está sólo compuesta por cloro y sodio, es decir cloruro sódico, y que lleva unos niveles altísimos de sodio. El sodio puede provocarnos desde problemas leves como una retención de líquidos hasta problemas más serios y graves como son los problemas cardiovasculares. Hay que tener mucho cuidado. No hay que desterrarla, sólo saber que sal comprar”.

SAL DEL HIMALAYA

Desde hace algunos años la sal del Himalaya proliferan en las superficies comerciales, su precio es sensiblemente superior a la sal tradicional, pero ¿realmente merece la pena gastarse un poco más y adquirir la sal del Himalaya: “La sal del Himalaya lo que tiene es que no es una sal refinada, es una sal que no es de mar y que se produce de una roca. Al no padecer este proceso de refinado se evita que haya pasado por el proceso de temperaturas altas, que no se le hayan metido aditivos, que no se le haya añadido ningún producto químico para blanquearla y limpiarla, entonces sí que merece la pena gastarse algo más de dinero. Esta sal tiene los beneficios que buscamos”.

Una vez que ya sabemos que merece la pena, también queremos saber que aporta a nuestro organismo: “La sal del Himalaya sí que tiene propiedades que le viene bien a nuestro cuerpo ya que es rica en otros minerales por eso de su color rosa y lleva más cantidad de hierro, magnesio, de azufre, que al contrario que la sal de mesa no suelen llevarla”, subraya Ana Higueras.

Por último, la especialista en nutrición nos explica que: “Con esta sal rosa conseguimos otros oligoelementos y un ph en la sangre correcto, siempre y cuando nuestra alimentación sea saludable. No hay que tener miedo a gastarse un euro más si los beneficios son de este tipo.”

