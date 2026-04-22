Esther Monleón, la 'catalizadora' cultural que recibe el Premio Lorca por su labor en Málaga

Esther Monleón, la programadora cultural de la Diputación de Málaga, ha sido galardonada con el Premio Lorca a la Gestión Cultural y Programación, un reconocimiento concedido por la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. Este premio llega tras 25 años de trayectoria en la institución, donde se ha consolidado como una figura indispensable en el [panorama cultural malagueño.

Calidad y reflexión como pilares

En su labor, Monleón busca el "equilibrio" entre la máxima calidad y la capacidad de llegar a más gente. Su enfoque se aleja de las "caras conocidas" para centrarse en "compañías de teatro independiente" que presenten una "puesta en escena con muchísima calidad, contemporánea". El fin último es "lanzar un mensaje al espectador que se lleve algo para reflexionar y algo para pensar".

No busco tanto caras conocidas, sino compañías de teatro independiente"

Imagen de Cirkorama

Una de las claves de su gestión es la implementación de programas de mediación, que han supuesto un punto de inflexión en la programación. Gracias a ellos, el público deja de ser un "sujeto pasivo" para convertirse en uno "activo", con la posibilidad de "conocer al creativo, hablar con él" y descubrir los "entresijos de las artes escénicas". Esta interacción directa, asegura, "le da una relevancia y una importancia especial".

Una catalizadora de talento

A pesar de recibir "millones de emails" con propuestas que se acumulan en una carpeta de "nuevos proyectos", Monleón se ve a sí misma como una mera "catalizadora de todo eso que se mueve a nuestro alrededor". Afirma que los gestores se nutren "de la creatividad de los creativos" y que su trabajo es "saber sacar jugo a eso que te presentan".

Nosotros somos unos meros catalizadores de todo eso que se mueve a nuestro alrededor"

Teatro en el MVA

Su trabajo se extiende por toda la provincia, colaborando con los programadores de los diferentes municipios. La Diputación de Málaga ofrece asesoramiento y dispone de un catálogo de artistas que se abre cada dos años. A través de este, los ayuntamientos pueden solicitar espectáculos cuya financiación "se le financia al 100%" si la petición es aprobada.

Además de estas colaboraciones, Monleón también organiza ciclos propios, como el festival de circo Cirkorama, que se celebra tanto en la capital como en la provincia. Para la programadora, el Premio Lorca recibido supone "un impulso" para continuar con una labor que, después de 25 años, sigue creciendo y evolucionando.