Este es el producto estrella del mercado ciclista que tanta demanda tiene

Está siendo el auténtico boom de final del año pasado y principio del actual. Quizá la pandemia del coronavirus haya influido. Quizá el hacer deporte al aire libre también. Sea como fuere es el artículo del momento en España y casi que diríamos en el resto de Europa.

Algunos profesionales del sector hablan de un efecto superior a la eclosión de la de montaña, concepto radicalmente nuevo que transformó los hábitos del usuario y a la propia industria.

AGOTADO

En muy difícil no ver cada fin de semana o en rutas de montaña a gente pedaleando encima de una bicicleta de montaña eléctrica. Es más, en muchas tiendas especializadas o en grandes centros comerciales la demanda es cada vez mayor y no ayuda su precio, si las ganas. Está todo agotado. Hay demanda y en muchos lugares hasta lista de espera. Es una fiebre, bien entendida por el deporte de la bicicleta... ahora elétrica.

El uso de la bicicleta eléctrica no para de crecer en toda Europa, y España no es una excepción: Según datos de AMBE, la venta de e-bike subió casi un 80% en el último año. De hecho, para marcas como Orbea o BH, puede llegar a suponer un 40% del total de sus ventas en 4 años.

El precio medio de una bicicleta normal de MTB suele empezar desde los 300 euros. La eléctrica la empezamos a encontrar a partir de los 1000 euros. La diferencia es notable. También es notable su calidad, ligereza y facilidad a la hora de salir en ruta y evitar grandes sufrimientos en subidas, por ejemplo. Hay precios de hasta casi 20.000 euros.

EL PESO

Y otro de los factores diferenciales es el peso. Su carga es otro de los factores determinantes que explica el crecimiento exponencial de venta de estas e-bikes. Una bicicleta normal de montaña de aluminio puede estar en unos 12 kilogramos, mientras que una eléctrica puede superar los 20 kilos. Las hay de fibra de carbono que baja así ostensiblemente su peso, pero de igual manera sube en precio.

En estos casos se ha comprobado que el mercado de estas “e-bikes” es amplio y para todos los públicos. Lo mejor es que ha aparecido para quedarse entre nosotros y cada vez es mayor el número de bicicletas eléctricas en nuestros caminos.



LA AUTONOMIA

Es el gran valor diferencial de una normal de montaña a una eléctrica. Su propio nombre lo dice. A nivel estándar, encontramos bicicletas de carretera eléctricas con 70-80kms de autonomía y de 40-50 en MTB, modalidad en la que, al ser más complicado encontrar puntos de recarga, incluso es más importante esta duración de la batería del motor eléctrico.

Estamos sin duda alguna a una de las apariciones más estelares. Hoy, los fabricantes venden más que nunca en la historia del deporte de la bicicleta. O venden lo que pueden ante esta brutal nueva demanda. Ni en los tiempos del efecto Indurain de mediados de los 90 está teniendo tanto impacto como hacer deporte en bici y salir de ruta equipado encima de una bicicleta a pedales impulsada con un motor eléctrico.