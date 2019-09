Este martes comienzará el derribo del Astoria

Este próximo martes, 3 de septiembre, comenzarán los trabajos para el derribo de la manzana de los antiguos cines Astoria-Victoria. Unas tareas que se prolongarán durante dos meses. En primer lugar se vallará la zona y se hará una limpieza del edificio. Lo cuenta el concejal de Urbanismo, Raúl López, "ediante una grúa que lleva un brazo articulado de 36 metros, además se darán más lonas para que no haya impactos. Técnica de mojado que se dice, es intentar que no haya polvo y que no llegue a las pedanías, como ya pasó con otros derribos. Que haya poco impacto visual, que haya un derribo hacia dentro", subrayó en COPE Málaga.

Una vez retirados todos los elementos indicados anteriormente, se procederá a la demolición mecánica del edificio del cine Victoria. Durante esta fase, y para minimizar las afecciones, se colocarán unas lonas de neopreno sustentadas mediante grúas autopropulsadas para evitar proyecciones a las inmediaciones de la obra. Asimismo, se regarán los escombros para minimizar la generación de polvo. Una vez desescombrada la parcela, y tras acondicionarse el solar, quedará cerrada.

Una vez se realicen todas esas tareas de limpieza interior y retirada de elementos (también en el exterior... se retirará la lona de la fachada y el mosaico de Invader...), cuando eso termine, comenzará el derribo. Los escombros se regarán para minimizar el polvo en la zona. Durante un mes, por cierto, quedará ocupado por la maquinaria un carril de calle Victoria. Una vez se retiren los escombros de la parcela y se acondicione el solar, la parcela quedará cerrada. Y otra actuación ya contratada es la de la excavación arqueológica, que durarán algo más de cinco meses.