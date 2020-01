Estas son las claves de la condena a David Serrano por la muerte de Julen

No ha habido juicio, pero sí condena: el dueño de la parcela en la que está el pozo en el que murió Julen, condenado por un delito de homicidio imprudente. David Serrano admite los hechos y acepta la condena, que le permitirá eludir la prisión y no pisará la cárcel, y tendrá que hacer frente a una cuantiosa indemnización: deberá pagar casi 180.000 euros a los padres de Julen.

No ha habido sorpresas y finalmente se ha suspendido el juicio por el caso Julen, después de que las partes hayan llegado a un acuerdo que se ha fraguado en cuestión de días y que establece la pena mínima de un año de prisión. La clave está en las dos atenuantes que se aplican: por un lado, por reparación del daño (porque Serrano ya ha abonado un primer pago de 25.000 euros a los padres de Julen por esa indemnización) y atenuante por reconocimiento tardío. Porque David Serrano reconoce los hechos. Así se lo planteó en la vista oral el titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, Ignacio Navas, al propio procesado en la vista.

En base a este acuerdo, como decimos, tanto la acusación particular, que ejercen los padres, como la Fiscalía solicitan esa pena mínima de un año. Al no tener antecedentes y ser una condena inferior a dos años, David Serrano no tendrá que entrar en prisión. Eso sí, para ello tendrá que cumplir una serie de condiciones:

La primera es que Serrano no podrá delinquir en los próximos dos años: no podrá cometer ningún delito desde hoy hasta el 21 de enero de 2022. Por otro lado, tendrá que comunicar al juzgado si cambia de domicilio. A los otros dos requisitos se refería el juez. De momento, se establece que David Serrano pagará a razón de 50 euros al mes, mientras no cambie su situación econónica.

La parte económica de la condena contempla el pago de esos casi 180.000 euros a los padres de Julen en concepto de indemnización. Y ya ha comenzado a pagar. Esta misma mañana, se ha realizado la transferencia de 25.000 a la cuenta del juzgado. Eso sí, el dinero no lo ha puesto el condenado. Además de la indemnización a los padres de Julen, la sentencia contempla que el propietario de la finca tendrá que hacer frente a 664.000 euros en concepto de responsabilidad civil que reclama la Junta de Andalucía por el coste del rescate, cantidad que los abogados del condenado admiten que no podrá asumir.