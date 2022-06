Estabilizado el incendio de Sierra Bermeja con un balance de 3.500 hectáreas afectadas

El incendio forestal iniciado el pasado miércoles en Pujerra (Málaga) ha sido estabilizado, aunque ha afectado a 3.500 hectáreas, y han podido volver a sus casas la totalidad de los casi 2.000 vecinos desalojados preventivamente en la localidad malagueña de Benahavís, mientras continúa el debate político sobre el fuego.



Ha quedado estabilizado gracias al trabajo efectivo durante la noche y, aunque el nivel del plan de emergencias ha bajado automáticamente de 2 a 0 y el incendio no presenta frentes activos, ahora hay que controlarlo y para ello prosiguen su labor, entre otros, 18 medios aéreos, seis vehículos autobomba y 16 grupos de bomberos forestales.



La zona alcanzada por las llamas presenta distintos grados de afectación; el bombero que continuaba hospitalizado en estado grave tras sufrir quemaduras, ha mejorado y ha pasado a planta, y los últimos desalojados que han podido volver a sus viviendas son los de la urbanización Montemayor y el núcleo de Velerín Alto.



La meteorología ha facilitado la estabilización del fuego y la técnica de "quemas prescritas" se ha convertido en un aliado para luchar contra grandes incendios como este, el personal del plan andaluz contra incendios Infoca la utiliza en este fuego, iniciado en el Paraje de la Resinera y que afecta a los municipios de Pujerra, Júzcar y Benahavís.



"Todos los incendios forestales no se pueden apagar con agua y en casos como el de Pujerra es interesante utilizar el fuego térmico para hacer quemas controladas y así, cuando las llamas se encuentran en ciertos puntos, el fuego se apaga", ha explicado a EFE un portavoz de Infoca.



La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido extremar las precauciones ante la ola de calor que se prevé a partir de este fin de semana en zonas de Andalucía para evitar incendios como este. “Nos esperan temperaturas muy altas, de hasta 40 grados en el Valle del Guadalquivir, y pedimos precaución”, ha señalado.



El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha visitado el puesto de mando avanzado del incendio, ha explicado que ha afectado principalmente a monte bajo y pinar, ha destacado la cooperación “total” entre las distintas administraciones y ha agradecido “enormemente” al personal desplegado su lucha contra el fuego. El nivel 0 del plan de emergencias significa que ya no afecta a núcleos urbanos ni a personas.



En la noche del jueves se autorizó el regreso de la gran mayoría de desalojados, los del casco urbano de Benahavís y de las urbanizaciones Benahavís Hill y Marbella Club, y este viernes ya han podido volver a sus casas todos los que tuvieron que abandonarla por el fuego.



El secretario general de UGT, José Álvarez, ha sostenido que las administraciones deben ser “conscientes de que los fuegos ya no son solo una cuestión de verano, ya no son una cuestión de julio y agosto” y ha reclamado que no “se escatimen medios para los equipos ni tampoco se escatimen medios en materiales, los EPIS”.



Lo que no se ha estabilizado y sigue es el debate político sobre el incendio, y la secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha lamentado y afeado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, su actitud con el incendio de Málaga y lo ha acusado de "estar perdido" y de radicalizarse.



Por su parte, la candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha instado a convertir en centro de la campaña electoral de los comicios autonómicos andaluces los asuntos medioambientales, cuya importancia se ha visto, en su opinión, en las consecuencias del incendio de Pujerra.