Ya está listo para multar el nuevo radar móvil del Ayuntamiento de Torremolinos

El PP de Torremolinos asegura que la incorporación de un nuevo radar móvil en el municipio responde a un mero afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento, que gobierna el socialista José Ortiz. Los populares han criticado que para la puesta en marcha de este nuevo dispositivo, desde el consistorio se escuden en una mejora de la seguridad vial.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha adquirido este nuevo radar, de última generación y tecnología láser, por un periodo de un año y un importe de 8.500 euros. Desde el consistorio aseguran que el objetivo que persiguen es controlar la velocidad en las calles y reducir así los accidentes y la gravedad de los mismos. La portavoz popular de la oposición, Margarita del Cid, asegura que esta medida tiene afán recaudatorio y que existen otros métodos para mejorar la seguridad vial "no se puede tomar el pelo a los ciudadanos inventándose excusas. Este radar sólo tiene un afán recaudatorio", asegura Del Cid, quien además critica que no se hayan atendido propuestas del grupo popular en el Ayuntamiento para mejorar la seguridad vial "¿por qué no se pintan los pasos de cebra que en Torremolino son practicamente inexistentes?", se pregunta la portavoz popular.

Este nuevo radar es móvil y se coloca sobre un trípode, por lo que la Policía Local puede colocarlo en cualquier calle de Torremolinos. Con este, ya son dos dispositivos de este tipo los que multan en este municipio. En todo caso, desde el Ayuntamiento aseguran que publicaran en su página web las ubicaciones dónde se ubicará habitualmente el radar y se señalizará debidamente en aquellas calles donde se encuentre instalado este nuevo dispositivo.