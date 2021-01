Esta es la clave de la tremenda popularidad de la malagueña Ana Mena que arrasa en Italia y España

A veces los pequeños detalles te pueden salvar la vida... y otras cosas. "Se iluminaba" es el título de la canción de Ana Mena y Fred de Palma que se ha convertido en el gran hit del verano 2020 que ya se fue. Este tema poco a poco se ha ido colando en todas las emisoras y calando entre los más jóvenes, que no han dudado en escucharla una y otra vez en plataformas como YouTube o Spotify.

Y es que este país ha sido clave en el despegue definitivo de Ana Mena en el mundo de la canción. Sus colaboraciones con el rapero Fred de Palma han logrado una gran repercusión que se ha visto respaldada también en España con la citada Se iluminaba. Pero además ya el tirón le aparece con Rocco Hunt.

LA FOTO DE CARNET

Recientemente contaba en sus redes sociales, y que se hicieron eco varios medios de un enorme detalle que refleja su tremenda popularidad, no solo en su país, si no también en Italia. Ana Mena perdió su cartera en Milán tras estar de compras en sus famosas galerías. Una chica, fan de la cantante malagueña, se encontró la cartera. Se la hizo llegar al rapero italiano Fred De Palma tras reconocerla en su documento de identidad. Sí, la foto de carnet le había salvado de perder la cartera. Así es de popular en Italia nuestra Ana Mena que cada vez más tiene un éxito musical rotundo.

Ni que decir tiene que la anécdota de la malagueña la acompaña un mensaje del rapero italiano, “socio” en sus canciones, con la foto de su cartera ya felizmente recuperada, con la documentación, pero sin dinero.

ÉXITO ITALIANO

Desde hace tiempo la malagueña es la reina de las radios musicales del país transalpino y una indispensable de la banda sonora del verano italiano. Ha coronado hasta en tres ocasiones consecutivas la cima de las canciones estivales más escuchadas en Italia y es la primera española que lo consigue. Como detalle, le viste la firma italiana Dolce & Gabbana, con quien le une amistad. Y aquí hizo duetos, entre otros con Omar Montes.

COLABORACIONES DE LUJO

"Me gustaría colaborar con Ozuna o con Guaynaa". Así de clara es la intérprete de "Se iluminaba", un tema que junto a Fred De Palma ha logrado girar alrededor del mundo. ¡Y ojo! Porque su colaboración surgió de una manera un tanto diferente: "Él (Fred) estaba buscando a una chica que tuviera un acento exótico. Entonces llamaron a mi equipo y tuve que cantar a través de una nota de Whatsapp para corroborarlo. Me encerré en el baño de mi casa y copié el estribillo en el altavoz de Google. Y hasta que no aprendí cómo se decía cada palabra... ¡no se la envié!". Y aunque confiesa que no tenía mucha fe en que todo siguiera adelante, finalmente lanzaron el tema en pleno verano. ¿El resultado? 34 millones de visualizaciones del videoclip oficial. ¡Y no es para menos!

Ana Mena nació el 25 de febrero de 1997 en la localidad malagueña de Estepona. Es, además de cantante una buena actriz, y en sus comienzos compartió sueños con su contemporáneo compatriota y amigo Abraham Mateo, participando juntos en 2009 el programa “Menuda Noche”, emitido por Canal Sur, donde cantaron a dúo “Cuando Me Vaya”, de Melocos. Ese mismo año protagonizó la miniserie de televisión “Marisol, la Película”, papel que la llevó a la fama.

Ya cuenta con 742.000 seguidores en Instagram y 5,5 millones de oyentes mensuales en Spotify y con mayor repercusión internacional. Claro que esto no ha sido flor de un día, pues detrás de este éxito veraniego hay un constante trabajo desde los 9 años.

