Un especialista detalla los tipos de meningitis y cuál es la que ha podido causar la muerte de una niña de 5 años en Málaga: "Este tipo de evolución es muy rara"

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se encuentra realizando las pruebas pertinentes para determinar las causas exactas del fallecimiento de una niña de 5 años en Málaga, ocurrido como consecuencia de una posible meningitis. El objetivo es esclarecer el origen y el tipo de esta grave infección. La menor, residente en Vélez-Málaga, fue ingresada inicialmente en el Hospital de la Axarquía y, debido a la gravedad de su estado, trasladada posteriormente al Hospital Materno Infantil de la capital malagueña, donde finalmente ha fallecido. De forma paralela, las autoridades sanitarias han puesto en marcha todos los protocolos necesarios para preservar la salud pública y prevenir posibles contagios, contactando con el entorno familiar y escolar de la pequeña.

Ante la alarma social que pueden generar estos casos, los expertos insisten en la importancia de conocer la enfermedad y su incidencia real. El doctor David Moscoso, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, explica que el primer paso en el hospital ante una sospecha es "tomarle muestras de sangre, a ser posible, tanto para serología como para detectar bacterias o virus". Dependiendo de la evolución y los síntomas, "esas muestras se cursan a un hospital o a otro". En este caso concreto, las muestras han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología para un análisis exhaustivo que determine el serogrupo específico del agente infeccioso.

Tipos de meningitis y su gravedad

Es fundamental diferenciar los tipos de meningitis que existen. El doctor Moscoso aclara que la enfermedad puede ser causada por virus o bacterias. Mientras que algunas meningitis virales pueden no revestir gravedad, las de origen bacteriano requieren atención médica urgente. Dentro de estas últimas, "las meningocócicas son las que evolucionan peor", señala el especialista. Estas se caracterizan por síntomas muy reconocibles como "manchas en la piel", "rigidez de nuca", "vómitos" y "fiebre muy alta".

En los casos más extremos, aunque poco frecuentes, la infección bacteriana puede derivar en una sepsis, que es la "distribución por todo el organismo ya de las bacterias". Esto, a su vez, puede "provocar un shock, de manera que el corazón no da abasto, no funciona bien, y termina por hacer un fallo cardíaco", detalla el doctor. Aunque se sospecha que este podría haber sido el cuadro que ha presentado la niña fallecida, este extremo está todavía por confirmar a la espera de los resultados definitivos, que se conocerán previsiblemente este jueves si las muestras son válidas.

Este tipo de evolución es muy rara David Moscoso

A pesar de la gravedad de este suceso, el doctor Moscoso lanza un mensaje de tranquilidad a la población general, subrayando que la forma más severa de la enfermedad es muy poco común. "Este tipo de evolución es muy rara", afirma con rotundidad. Para ponerlo en perspectiva, explica que lo normal es que el "90% de las personas ni siquiera sepa que lo tiene, porque no da síntomas".

Solo en el uno de cada cien casos, es cuando presentamos este cuadro de más gravedad, que es la sepsis meningocócica

Dentro del pequeño porcentaje que sí desarrolla la enfermedad, la mayoría lo hace de forma leve. "Del 10% que sí da síntomas, de ese 10%, el 9% son síntomas leves, y solo en el 1% es cuando presentamos este cuadro de más gravedad, que es la sepsis meningocócica", concluye el experto. Estos datos ayudan a dimensionar el riesgo real de la enfermedad, que, si bien puede tener consecuencias fatales, en la inmensa mayoría de los casos no presenta complicaciones.

El protocolo de actuación para evitar contagios

Desde el mismo momento en que se detecta un caso sospechoso, la Junta de Andalucía activa un estricto protocolo de prevención y control para evitar la propagación de la infección en el entorno del paciente. Este protocolo se aplica de manera inmediata y coordinada, abarcando a todas las personas que han podido tener un contacto estrecho con el afectado.

El primer círculo afectado es el familiar. Según explica el doctor Moscoso, "a los familiares se les reúne, se les explica la enfermedad y se les da medicación". Esta entrega se realiza con la máxima celeridad, "incluso en la propia sala de urgencia donde se está atendiendo al paciente". Para aquellos familiares que no están presentes en ese momento, "se les invita a ir al centro de salud correspondiente donde le dan la medicación".

El protocolo también se extiende al personal sanitario que ha podido estar en contacto con el paciente sin la protección adecuada. "El personal sanitario que haya atendido a la paciente o al paciente sin mascarilla, también se le invita y se le informa y se le oferta la medicación correspondiente", asegura el especialista. Además, el protocolo se aplica al entorno escolar, como en el caso de la niña de Málaga, o al entorno laboral si el paciente es un adulto, garantizando una cobertura completa para cortar cualquier posible cadena de transmisión.

Datos de incidencia en Málaga

Para ofrecer un contexto más amplio, el doctor David Moscoso aporta datos del año anterior, que reflejan la realidad de esta enfermedad en la provincia. En 2025, se registraron en Málaga 13 casos de meningitis grave, una cifra que, afortunadamente, no arrojó ningún resultado de fallecimiento. Estos datos también muestran la amplitud del rango de edad de los afectados, con "casos desde personas con 82 años hasta personas con 0 años". Ahora, la provincia permanece a la espera de los resultados del Centro Nacional de Microbiología para confirmar la causa de este último y trágico fallecimiento.