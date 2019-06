Escucha lo que opina la mujer del alcalde de Málaga sobre Juan Cassá

Como todos los jueves, en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ se abren los micrófonos a mujeres de distinta ideología que se expresan con libertad. Hoy la catedrática de Latín Rosa Francia, esposa del alcalde de Málaga, ha destacado lo que para ella han sido dos errores fundamentales del cabeza de lista de Ciudadanos, Juan Cassá.

‘Con poca experiencia en la política, pero es un hombre que ha trabajado muchísimo y ha sabido ganarse la simpatía entre la gente, pero ha tenido un par de decisiones que le han pasado factura’, afirma Francia en la tertulia de mujeres de COPE MÁS Málaga, 97.1 FM 882 AM y cope.es/malaga.

‘Una decisión que me ha parecido difícil de explicar era volverse contra dos compañeros que estaban sufriendo una persecución (Teresa Porras y Francisco Pomares). No se trata de aplaudirles si no quieres, pero no te ensañes con ellos, y trata de que se juegue lo más limpio posible. Y la segunda actitud equivocada para mí ha sido manejar desde el momento cero que estaba dispuesto a apoyar al PSOE. Creo que no han sido bien valoradas por parte de la ciudadanía’ analiza la esposa de Francisco de la Torre en los micrófonos de COPE MÁS Málaga.

Al ser preguntada por la tensión evidente que se vivió entre Cassá y ella hace unos meses cuando el entonces portavoz de Ciudadanos intervino telefónicamente, Rosa Francia ha contestado: ‘A mí Juan Cassá me ha caído siempre bien, creo que es muy voluntarioso, creo que sabe hacer las cosas, que tiene mucho corazón y que eso le permite llegar a la gente’.

RECOMENDACIÓN A CASSÁ

Cabe recordar que la esposa del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le dio un consejo la semana pasada en la misma tertulia de mujeres… a solo unas horas de que se celebrase el pleno de investidura en el que finalmente fue relegido su marido. ‘Cuando tu partido no está de acuerdo con lo que has dicho, la ley no está de acuerdo, los Derechos Humanos reconocen la presunción de inocencia, e incluso el alcalde admite que si son encausados por el juez en ese caso no contaría con ellos… si a pesar de todo, alguien considera que no es el momento oportuno de decir que me pasé un poco. Yo creo que lo que lava la cara de una persona cuando se ha equivocado es reconocer que se ha equivocado’, apostilló Rosa Francia.

Hoy, cuando ya sabemos que Juan Cassá no ejercerá su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de Málaga sino como diputado en la institución supramunicipal, Rosa Francia se ha mostrado más ‘conciliadora’ con Cassá.