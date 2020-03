El error que cometes al freír con aceite y que puede ser nocivo para tu salud

El aceite es la base de nuestra afamada dieta mediterránea, y los expertos en nutrición tienen claro que el mejor, ya sea para tomarlo en crudo como para cocinar o freír, es el aceite de oliva virgen extra. Hoy día, todos tenemos claro que, además de ser un aceite de una calidad extraordinaria, aporta al organismo muchos beneficios que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, retrasar el envejecimiento, fortalecer es sistema inmunológico o proteger a nuestro cerebro del deterioro cognitivo. Pero a diario, de forma consciente o no, solemos consumir productos que contienen otros tipos de aceite como el de girasol, el de coco o el de palma. La doctora en nutrición, Julia Bamberg, nos da importantes claves para hacer un buen uso de los aceites a la hora de cocinar para evitar efectos no deseables.

ACEITE DE OLIVA

Como comentábamos el aceite de oliva virgen extra es más recomendado, pero dependiendo de la temperatura a la que lo usemos a la hora de freír los alimentos será más o menos saludable. En este sentido, Julia Bamberg asegura que es importante seguir una regla: “Cuando usamos este tipo de aceite para freír, no debemos dejar que salga humo porque es en ese punto en el que comienzan a formarse sustancias tóxicas en el aceite que debemos evitar a toda costa”. La experta aclara que, aunque hay algunos alimentos que para que queden bien deben ponerse en la freidora o en la sartén cuando el aceite echa humo, es fundamental que ese humo “no se mantenga durante mucho tiempo como suele pasar en algunas cocinas industriales”.

ACEITES MÁS ESTABLES

Cuando no hay más remedio que mantener el aceite caliente durante mucho tiempo, hay que usar otros tipos que aguantan mejor las altas temperaturas, como por ejemplo el alto oleico de girasol.

REUTILIZACIÓN

Cuando freímos en casa, sobre todo cuando usamos aceite de oliva, solemos guardarlo para reutilizarlo en otra ocasión. Sobre esta práctica la experta aconseja no volver a usarlo si es poco aceite, y si es más cantidad usarlo como mucho dos o tres veces “es importante que limpiemos el aceite cada vez que lo reutilicemos para eliminar los restos que se puedan quemar y producir sustancias tóxicas”, indica.

TODOS LOS ACEITES SON BUENOS

Se ha debatido mucho sobre los tipos de aceites y cuales son saludables y cuáles no. En este sentido, Julia Bamberg asegura que todos los aceites son buenos para freír mientras no se hayan sometido a muchos procesos para su refinamiento. Aquí la experta menciona el demonizado aceite de palma. Sobre él dice: “Cuando este aceite de Palma viene directamente de su origen, tiene un color rojo intenso, no es malo. El problema es cuando se refina. Es entonces cuando se convierte en un aceite no saludable”. Este ejemplo que pone la experta es válido para todos los aceites, incluido el de oliva. Aquí puedes consultar recomendaciones a la hora de comprar en el supermercado aceite de oliva virgen extra.

OTROS ACEITES

El aceite de coco también es saludable si sabemos cómo usarlo. Bamberg explica que este tipo de aceite es muy usado en repostería porque es duro y sólido a temperatura ambiente “cuando hacemos bombones queremos que tengan consistencia”, de ahí que sea de los preferidos para uso pastelero.