Enrique, padre de uno de los fallecidos en el incendio de un bloque en Fuengirola: "Vivía encima de una bomba"

Nos situamos en el 9 de enero de 2023. Poco antes de la una de la tarde, el 112 recibía varias llamadas que alertaban de un incendio en un bloque de pisos en la Avenida Miramar de Fuengirola. Enrique, afectado por el incendio, narra cómo vivió este suceso: "Empezó a oler mucho a humo y mis hijos vinieron corriendo y me dijeron que el piso de abajo estaba ardiendo".

El fuego devoraba una de las viviendas y las llamas salían por su terraza. En el interior del bloque, los vecinos intentaban escapar. Cinco personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos. Otras dos personas fallecieron por inhalación de humo. Tenían 66 y 40 años. "Mi hijo Enrique falleció, lo más duro que le puede pasar a un padre".

SIN PODER REGRESAR

Acaban de cumplirse seis meses de aquel fatídico día y los vecinos de ese bloque continúan sin poder regresar a sus viviendas. Siguen alojados en un hotel que está muy cerca de su piso... una vivienda a la que todavía no han podido regresar.

Enrique lamenta que los seguros contratados no han reparado nada del edifico ni de su casa: "Los seguros están para algo pero después de esto he visto que no sirven para nada". Además, Enrique señala que tras 60 años pagando seguros, "ahora que lo necesito, nadie hace nada".

En cuanto al origen del incendio, los informes periciales muestran que fue una regleta en mal estado; sin embargo, la casa estaba llena de basura y papeles loque podía hacer que se produjera un incendio en cualquier momento: "Yo vivía encima de una bomba".