Enrique Agüera: “Las hijas del fallecido no entienden que se haya convertido a Borja en un héroe”

Enrique Aguera, el abogado de la familia de Pedro -el hombre al que Borja mató accidentalmente tratando de ayudar a una mujer- ha pasado por 'Herrera en COPE MÁS Málaga', y nos ha hablado de varias cuestiones relativas a este caso.

En cuanto al pago de la indemnización a la que tiene que hacer frente Borja, ha explicado que considera una “propuesta absolutamente inaceptable” que se exija un pago de 250 euros mensuales para hacer frente a esa indemnización de 180.000 euros, ya que esto se traduciría en un periodo de 58 años para extinguir la responsabilidad civil. Aunque lo cierto es que gracias a las donaciones de Vox solo le faltarían por abonar 30.000 euros -ya que Borja finalmente los aceptará- y, “si esto ocurre”, explica el abogado, “acataremos lo que su señoría dicte, y esperamos que Borja no ingrese en prisión”.

Ante la pregunta de que piensan las hijas de Pedro sobre el de apoyo que Borja ha recibido, Enrique Aguera indica que “intentamos que se mantengan al margen de esto, ya que revivir después de 4 años la trágica muerte de su padre no es fácil. En algún momento hemos comentado con ellas este asunto, y no llegan a comprender este planteamiento maniqueo de intentar ensalzar a un héroe que en otras circunstancias tendría que haber sido condecorado, y por otra parte, que se equipare a su padre con un desecho de la sociedad que incluso debería morir. Creo que esto es duro de oír y de leer”, concluía. Aguera explicaba también que no es capaz de entender porque la gente no para de hacer referencia a la trayectoria personal del padre de las víctimas; “es cierto que él era un toxicómano, pero en ningún momento eso justifica su muerte”.

NO PODRÍA VOLVER A DELINQUIR

Las hijas de Pedro han acatado la resolución del juez de Málaga, que ha suspendido la pena de cárcel de dos años a la que había sido condenado Borja por un delito de homicidio por imprudencia grave. Según su abogado, ellas "son absolutamente respetuosas con la Justicia y acatan la resolución judicial porque además, en este caso, se ajusta a Derecho".

Recordar que el juez ha aceptado la petición de la Fiscalía de suspender la pena de dos años de prisión por un periodo de cuatro años, con la condición a que no vuelva a delinquir, que comunique cualquier cambio de domicilio y que satisfaga los 180.000 euros de indemnización en los plazos que determine el juzgado que lleva el caso. Por ahora, el abogado de las hijas de las víctimas asegura que los 120.000 euros recaudados por Vox, aún no han sido ingresados.