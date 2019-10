Emilio Alba: “Todavía no podemos decir que estamos ganando la batalla al cáncer de mama”

Cada año se detectan en la provincia de Málaga casi 900 casos de cáncer de mama, el tumor más frecuente entre las mujeres. Así lo afirma el jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen de la Victoria (Clínico), Emilio Alba. Alba señala que el índice de supervivencia a cinco años en mujeres diagnosticadas con esta enfermedad en los hospitales públicos de Málaga es del 87 por ciento actualmente “aún queda un 13 por ciento de mujeres de las que no podemos decir eso”.

Este especialista afirma que los dos principales retos que se marcan los especialistas son mejorar aún más este dato de supervivencia, y que los tratamientos “sean cada vez menos agresivos, tanto de tipo quirúrgico, como de tipo quimio o radioterápico, tratamiento hormonal, etc”. Así como también "mejorar todos los aspectos relacionados con la enfermedad y calidad de vida de las pacientes, como son el control de linfedemas, y optimizar el apoyo en el ámbito de la psico-oncología, fundamentalmente", ha añadido este experto.

DETECCIÓN PRECOZ

La clave para poder luchar contra el cáncer de mama, como en otros tipos, reside en la detección precoz, porque según apunta el doctor, “no sólo hace que se curen muchas más mujeres porque el tumor es pequeño, también implica que los tratamientos posteriores sean más suaves”. Emilio Alba asegura “en un futuro, tendremos técnicas de diagnóstico molecular como la biopsia líquida, que nos permitirá una detección aún más precoz de la enfermedad”.

TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN

Para la detección de un cáncer de mama, la mamografía sigue siendo la técnica más usada “ahora mismo no existe alternativa a ella, excepto la resonancia de mama que se usa como cribado en mujeres con alto riesgo de cáncer hereditario”, asegura Alba.

NO SE HA GANADO LA BATALLA AÚN

Durante la entrevista mantenida con Emilio Alba, el experto asegura que aún no podemos decir que se le está ganando la batalla al cáncer de mama hasta que no se consiga que el 100 % de las mujeres sobrevivan a esta enfermedad, aunque no niega que se le haya ganado terreno “en los últimos 25 años se ha mejorado la supervivencia de las mujeres en un 20 por ciento absoluto”.