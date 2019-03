Elvira Roca nacida en El Borge (Málaga) candidata a Premio Princesa de Asturias

Entre quienes hasta el momento han brindado su apoyo, figuran Felipe González, Alfonso Guerra, Fernando Savater, Javier Vallaure (Cónsul General de España en Los Ángeles), Alejo Vidal Quadras, Xavier Pericay, Ignacio Gómez de Liaño, y los eurodiputados Javier Nart, Maite Pagazautundúa, Beatriz Becerra, Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Carlos Iturgáiz, Teresa Jiménez Becerril, Antonio López Istúriz, Esther Herranz, Pilar Ayuso y Francisco Millán Mon.

El plazo de presentación de estas otras adhesiones concluye el 29 de marzo.

María Elvira Roca Barea

Licenciada en Filología Hispánica y máster en literatura medieval, es profesora y ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y ha impartido clases en la Universidad de Harvard.

Su trabajo de investigación se ha centrado, principalmente, en la leyenda negra española y ha sido plasmado en el ensayo “Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español” publicado por editorial Siruela en 2016, que va ya por su edición número 26.

‘Yo no pensé escribir nunca un libro sobre este tema solo pensaba en estudiarlo’ dice Elvira, ‘y ahora se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial’

Cuenta Elvira Roca que ‘es muy difícil que te den el premio Princesa de Asturias y yo me hago ilusión, pero no me hago ilusiones’

Elvira también es autora del libro de ficción “Seis relatos ejemplares, seis” sobre distintos personajes de la historia europea como Calvino o Martín Lutero

Premios

Elvira Roca Barea ha recibido el Premio Los Libreros Recomiendan 2018 otorgado por los libreros independientes españoles (CEGAL) la Medalla de Andalucía 2018 y la Medalla de Honor de San Telmo