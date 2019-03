Elías Bendodo: "La Junta tratará a Málaga como se merece"

La Junta de Andalucía incluirá en los presupuestos para 2019 una partida que irá destinada a los estudios previos y la licitación del proyecto del tercer hospital en Málaga. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en un desayuno informativo celebrado en la capital en el que ha confirmado que "la Junta tratará a Málaga como se merece aparcando el sectarismo y escuchando a los malagueños. Vamos a desbloquear los tres grandes temas pendientes de la ciudad como el tercer hospital, el tramo del Metro al PTA, y el Guadalmedina".

SOBRE EL METRO

Aunque no se ha aventurado a dar plazos sobre la prolongación del tramo del Metro al Parque Tecnológico de Andalucía, Elías Bendodo, confirma que el proyecto ya se encuentra en fase de estudio y se trabaja para agilizarlo todo lo posible. También ha querido subrayar que éste tramo no solucionará definitivamente los problemas de movilidad de la zona "hay que mejorar los accesos y otras muchas cuestiones para dar solución a las entradas y salidas del Parque Tecnológico. Llevar el Metro en superficie es sólo una de las medidas, no es una solución definitiva", ha apuntado el consejero.

TERCER HOSPITAL

Bendodo también ha confirmado que se incluirán en los Presupuestos de 2019, que se esperan aprobar a finales de mayo o principios de junio, una partida para los estudios previos y la licitación del tercer hospital. El consejero asegura que con esto demuestran su compromiso con este proyecto para Málaga. Un compromiso que no mostró el anterior gobierno andaluz "conozco de primera mano la escasa voluntad del anterior gobierno andaluz con el trecer hospital como también conozco la férrea determinación del nuevo gobierno andaluz con el tercer hospital" ha subrayado Bendodo. En lo referente al Guadalmedina, Bendodo lo ha calificado de “herida” para todos los malagueños y para la Junta es una obligación sanarla.

Durante su intervención, Elías Bendodo ha definido a Málaga como un modelo de éxito ya que ha sabido posicionarse en los últimos años en un mercado global competitivo de manera muy satisfactoria. Algo que se ha conseguido gracias a la buena gestión y al esfuerzo de los alcaldes de la provincia.