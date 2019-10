La economía de Málaga crece, pero pierde ritmo

La economía de Málaga sigue su senda de crecimiento, pero a un ritmo menor que en años anteriores. Dicen desde el Colegio de Economistas de Málaga que la provincia cerrará el año con un crecimiento del dos coma seis por ciento, una subida superior a la media nacional, pero en todo caso más lenta que en ejercicios anteriores. Es una de las conclusiones del último Barómetro Económico del Colegio de Economistas.

Entre los motivos, los expertos en la materia identifican varios. Aseguran que la incertidumbre está volviendo al sector de la construcción. Además, el turismo ya no crece en tasas tan altas como en años anteriores (ya que, incluso durante la crisis, ha seguido batiendo records). La razón, que hemos tocado techo, según el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles, "todos los productos llegan a su madurez, a su máximo de maduración. Nosotros, el turismo está creciendo en una cifras expotenciales y el turimo tiene un tope, el número de plazas hoteleras no va aumentando paulatinamente comforme aumenta la llegada. Llega un momento en que no crece los hoteles a esa velocidad. Al final se acaba congestionando las ciudades", señaló en COPE Málaga.

Hay otro motivo para que el turismo en la Costa del Sol crezca tanto como en ejercicios anteriores: se están recuperando los mercados competidores que cayeron y que desviaron turistas hacia aquí, "también se recuperan otros destinos que son competencia de Málaga, por su ubicación en el Mediterráneo. Por países de más seguridad politica que de alguna forma se están recuperando de esa competencia, que durante un tiempo no hemos tenido y nos hemos beneficiado", subrayó.

A esta situación general, hay que añadir un imprevisto: los nuevos aranceles que ha anunciado el Gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos,