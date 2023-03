Drivalia elige Málaga como hub estratégico para su expansión por España

Drivalia, empresa del Grupo FCA Auto Bank especializada en soluciones integrales de movilidad, refuerza su expansión por España con la apertura de un nuevo Drivalia Mobility Store en Málaga, concretamente en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol, un hub estratégico para la oferta de servicios de la compañía.

El Planet Mobility de Drivalia llega a la ciudad andaluza para acercar a todos los clientes en Málaga su moderno concepto de movilidad, basado en la facilidad y comodidad de uso y fuertemente enfocado a la sostenibilidad. En la oferta del servicio de alquiler de vehículos se fomentará el uso y la elección de vehículos de bajo impacto en el medioambiente, ya que el 80% de los modelos disponibles serán híbridos enchufables.

