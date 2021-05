Dos fallecidos y 200 contagios el día que Málaga estrena el nivel 1 de alerta por coronavirus

Málaga ha sumado dos fallecidos y 200 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, una jornada en la que la provincia ha sumado casi 5.200 nuevos inmunizados ante el virus. Son los datos con los que estrena Málaga el nivel uno de alerta sanitaria, única provincia andaluza en ese nivel, la primera en bajar y eso tiene consecuencias como estas:

En la hostelería, el aforo es del 75 por ciento en el interior y del 100% en terraza, con ocho y diez personas por mesa, respectivamente, eso no cambia. También se puede consumir en barra manteniendo metro y medio de distancia:

- En los hoteles, 100 por cien de aforo en zonas comunes exteriores y 75 por ciento en interiores.

- En los salones de celebraciones, hasta 300 personas en interiores y 500 en exteriores, consumo en barra y baile en exterior.

- En los comercios, cien por cien de aforo y distancia de metro y medio; mercadillos también al cien por cien.

- En las ceremonias y cultos, 75 por ciento y distancia.

- En museos y espacios culturales, aforo de hasta el 80 por ciento y hasta el 85 por ciento en cines, teatros y auditorios.

- Las verbenas y romerías siguen sin estar recomendadas.

¿Cómo reciben estas novedades en sectores como el hotelero?

Creen que ayudará a consolidar la mejora que se viene experimentando desde que, hace un par de semanas, se relajaron las medidas. Eso sí, el director del emblemático hotel AC Málaga Palacio, Jorge González, cree que estamos lejos aún de un verano normal, “va a ser un verano raro, el turismo nacional no sustituye al internacional. Todas esas medidas que están en Europa, en Francia o Reino Unido, hasta que no se clarifique todo más, no podrá ser un verano ya casi normal”, apunta.

La relajación de las medidas también afecta a salones de celebraciones como los de Alabardero Cátering (espacios como Hacienda del Álamo en Málaga y las fincas Alamur y Villa Palma en Marbella). El director de Alabardero, Juan Carlos Cantero, explica qué deben saber las parejas que se casen este mismo verano, “a fecha de hoy en interior mesas de ocho y en el exterior de 10. Los cócktel se puede hacer como siempre, los buffets ya son accesibles para clientes y las barras libres ya se pueden hacer. Música sí, pero una pista de baile en el interior como tal no se puede, en el exterior si se puede”, dijo. Eso sí, para ir al baño o moverse a otra mesa, hay que usar mascarilla.

¿Cómo evoluciona la tasa de incidencia acumulada?

En la capital está en caso 128 contagios por cada cien mil habitantes y en la provincia, en 123 de media. Llama la atención que no es ni mucho menos la tasa más baja de Andalucía. Por ejemplo, en Almería está en 95 y en Cádiz en 92. Sin embargo, Málaga es la única provincia andaluza en nivel 1 de alerta sanitaria.

TASA DE INCIDENCIA

El motivo es que para decretar esos niveles, los expertos no solo tienen en cuenta la tasa de incidencia, sino otros indicadores como la incidencia en mayores de 65 años, el índice de hospitalización o de ocupación de camas UCI. Y haciendo el cálculo manejando todos esos indicadores, Málaga es la provincia andaluza en mejor situación.