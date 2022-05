El final de la exitosa carrera de Rafa Nadal está más cerca, es algo obvio y algo, a lo que seguramente no estemos preparados. El deportista español más importante de la historia, a pocas semanas de cumplir los 36 años, terminó el torneo de Roma con una preocupante cojera, que ha hecho saltar todas las alarmas antes de Roland Garros y lo más inquietante fueron sus declaraciones tras la eliminación, que han dejado muy preocupados a los aficionados al tenis.

Nadal ha padecido múltiples lesiones a lo largo de su carrera que le han obligado a parar continuamente y siempre ha sido capaz de regresar a su mejor nivel, incluso cuando nadie lo esperaba, pero nunca lo habíamos escuchado tan sincero acerca de su futuro tras una eliminación y una dolencia: "Tengo el pie que siempre me duele cuando termino de jugar. Voy cojo muchos días de mi vida, forma parte de mi día a día, sobre todo cuando juego partidos o entrenamientos largos. Tengo una lesión en el pie, como sabéis, crónica e incurable. Hay un momento que mi cabecita dirá basta. No se puede vivir continuamente con dolor, ya no por el tenis, sino por la vida. Es la realidad. Jugar con tanto dolor diario se me hace difícil. Se me hace difícil jugar feliz. El dolor te quita la felicidad y no para jugar al tenis, sino para vivir" ", decía.

Nadal regresó al circuito en el Mutua Open de Madrid tras estar dos meses de baja por culpa de una fisura costal. Nadal ha tenido a lo largo de su carrera lesiones en la rodilla, espalda, muñeca... pero la dolencia que le ha perseguidos desde 2005 es el síndrome de Müller-Weiss, una lesión crónica en el pie, que ya puso en peligro su carrera y que ahora puede ser definitiva para su final de carrera.





SÍNDROME MÜLLER WEISS

El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors, se moja sofre el futuro que le aguarda a Nadal antes de su cita fetiche: "Basándome puramente en criterios médicos es muy posible que Nadal pueda jugar Roland Garros, pero no es probable que pueda ganarlo. Nadal padece una artrosis avanzada en su pie izquierdo, resultado de una lesión antigua de escafoides tarsiano. Es una enfermedad crónica que no tiene cura definitiva, solo tiene mejoras o empeoramientos temporales dependiendo de la sobrecarga o el descanso al que sometamos al pie"

El mérito de Nadal de ganar tiene un mérito al alcance de los elegidos, si ya es difícil ganar durante tantos años, hacerlo con una lesión crónica le da más mérito a su hazaña: "El dolor de una artrosis en el pie es continuo que aparece por el roce de las superficies articulares irregulares y desgastadas, por el edema la inflmación que hay dentro del hueso y la inflmación de la cápsula articular que lo recubre. Suele ser un dolor soportable para una vida sedentaria pero que se intensifica dependiendo de la sobrecarga mecánica a la que sometamos a la articulación. Los periodos de dolor son acumulativos, de tal forma que a medida que la sobrecarga se prolonga es más necesario más tiempo y más analgésicos para conseguir que el dolor remita", explica el traumatólogo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

DOLOR INSOPORTABLE

La limitación que le está acarreando la lesión en el pie se puede comprobar incluso en los partidos que ha jugado en los últimos meses: "En 2021 y 2022 los partidos que ha ganado lo ha hecho ganando de manera contundente el primer set, poque el dolor no era muy importante y solía ceder en la segunda manga conforme el dolor se iba intensificando. Cuando el partido se va alargando sus opciones disminuyen como le pasó en Madrid y Roma. Esta temporada, en su inicio en pista rápida ha ganado de manera contundente, sin embargo ahora que llega su mejor superficie sufre más. La razón es que en tierra batida los puntos se alargan más, hay más intercambios de golpes y con adversarios más jóvenes".









Pero ¿cómo se puede jugar a este nivel con dolor? ¿Qué es lo que que siente Nadal cuando salta a la pista?: "El dolor bloquea de manera automática la capacidad de respuesta alinhibir inconscientemente la contracción muscular. el cerebro sabe que eso movimiento causa dolor y por tanto lo bloquea, el resultado se ve en los golpes directos y en los aces en contra a Rafa a partir del primer set en los últimos dos partidos. Con dolor intenso se arranca tarde, hay que tener mucho pundonos y coraje para no tirar la toalla cuando no se puede llegar a bolas a la que antes sí hacías frente", concluye el Doctor de la Varga.

El final de la carrera de Nadal ya se ha vaticinado muchas veces, sin embargo, el manacorí ha tumabado todos los pronósticos. En Roland Garros, con Nadal en pista, todo puede pasar, lo razonable es que no sea el de antes, pero que nadie entierre antes de tiempo a Don Rafael Nadal Parera.

También te puede interesar:

El doctor De la Varga da las claves de lesión de Rafa Nadal: "La violenta rotación del brazo"

El doctor De la Varga explica los motivos de la plaga de lesiones musculares que afecta a los futbolistas