Muchas personas se suben a una bicicleta de spinning pensando en la salud cardiovascular o en la pérdida de peso, pero uno de los mayores beneficiados es, sorprendentemente, el cerebro. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen de las explicaciones del doctor Francisco Martínez Peñalver, experto en medicina de longevidad y director médico de la clínica Tiara Health, quien ha detallado en 'Herrera en COPE Más Málaga' cómo cuidar nuestro cerebro para frenar su inevitable proceso de envejecimiento. La clave no reside solo en mover el cuerpo, sino en comprender cómo ciertas actividades, como el ejercicio aeróbico, actúan directamente sobre nuestra arquitectura neuronal.

La idea de que el cerebro es un órgano estático es cosa del pasado. Hoy se sabe que envejece, al igual que el resto del cuerpo, pero lo hace de una manera peculiar. Según explica en COPE el doctor Francisco Martínez Peñalver, existen evidencias sólidas de estudios de neuroimagen que demuestran que a partir de los 35 años se produce una pérdida progresiva del volumen cerebral. Esta reducción afecta especialmente a zonas críticas encargadas de funciones superiores, como la toma de decisiones y la gestión de emociones.

El cerebro es plástico: las claves de su envejecimiento

El doctor Francisco Martínez Peñalver revela el ejercicio aeróbico que rejuvenece tu cerebro: "Es comida para tus neuronas"

Sin embargo, el experto subraya que el cerebro no es un ente pasivo ante su propio declive. "El cerebro es plástico", afirma, destacando su extraordinaria "capacidad de reorganizarse, de crear nuevas conexiones, de compensar cuando hay un daño". Este concepto, conocido como neuroplasticidad, es fundamental, ya que significa que el ritmo de este envejecimiento no está predeterminado. "Ese ritmo de envejecimiento depende mucho de lo que hagamos", advierte el doctor.

En este contexto, Martínez Peñalver identifica lo que denomina "tres agentes malvados" que aceleran este deterioro: "El sedentarismo, el mal sueño y la inflamación crónica". Estos tres factores se han convertido en una tríada recurrente en las conversaciones sobre salud y longevidad, ya que su impacto negativo se extiende a todo el organismo, siendo el cerebro uno de los órganos más sensibles a sus efectos. Combatirlos es la primera línea de defensa para nuestra salud cognitiva.

¿Despistes normales o señales de alarma?

Pixabay El doctor Francisco Martínez Peñalver revela el ejercicio aeróbico que rejuvenece tu cerebro

Una de las preocupaciones más habituales es la de distinguir entre un olvido cotidiano y los primeros síntomas de un problema más serio. Olvidar una palabra concreta o dónde se ha aparcado el coche puede generar alarma, pero el experto aclara que "esos olvidos normalmente van a responder a otras cosas que no son enfermedades neurodegenerativas". Factores como la "falta de sueño, el estrés crónico" o incluso estar "mal hidratado" se encuentran a menudo detrás de estos lapsus de memoria tan comunes.

Las verdaderas señales de alarma son diferentes y tienen un impacto mayor en la vida diaria. El doctor señala que debemos preocuparnos cuando se observan "olvidos que que sí afectan a la vida cotidiana". Enumera varios ejemplos, como "olvidar citas importantes, en una misma conversación, repetir la misma pregunta" o "perder un poquito la orientación en el tiempo y en el espacio". Estas son las señales que sí deben motivar una consulta.

Además, existe un rasgo común en los pacientes que acuden a consulta con un problema real: la percepción social. Ya no es solo una sensación personal de "fallar", sino que el entorno comienza a notarlo. "Hay un rasgo común en las consultas, la gente dice, no, mire, es que todo el mundo me dice que estoy un poco más fallón", explica el especialista. Esta confirmación externa suele ser el detonante definitivo para buscar ayuda profesional.

Para aquellos que tienen dudas sobre su estado cognitivo, la ciencia ofrece hoy herramientas para ir más allá de la simple percepción. El doctor Francisco Martínez Peñalver confirma que es posible medir la edad cerebral. Aunque existen test para fases avanzadas como el Mini-Mental Test (MMSE), también hay métodos para saber el estado de nuestro cerebro antes de que aparezcan síntomas. El más validado, asegura, es el "estudio CNS, de la Universidad de Harvard", una prueba que realizan en su clínica de longevidad a todo aquel que tenga esta inquietud.

El ejercicio: "comida para las neuronas"

Ante este escenario de envejecimiento, la pregunta crucial es si se puede frenar. La respuesta es un sí rotundo, y una de las herramientas más poderosas es el ejercicio aeróbico. El especialista es tajante: "El ejercicio aeróbico es literalmente comida para nuestras neuronas". Esta afirmación desmitifica la idea de que la actividad física solo beneficia al cuerpo, situando al cerebro como el principal receptor de sus efectos positivos.

El ejercicio aeróbico es literalmente comida para nuestras neuronas"

El mecanismo biológico que se esconde detrás de este beneficio es fascinante. "El ejercicio físico estimula la producción de una proteína, BDNF", explica el doctor. Esta molécula, cuyo nombre completo es factor neurotrófico derivado del cerebro, "actúa literalmente como un fertilizante para nuestras neuronas". Esta potente analogía ayuda a comprender su función: nutre y fortalece nuestras células cerebrales.

El efecto de este "fertilizante neuronal" es doble y profundo. Por un lado, "hace que mejore las conexiones interneuronales", lo que se traduce en un procesamiento cognitivo más ágil y eficiente. Pero su impacto va todavía más allá: "En algunos casos incluso ayuda, contribuye a que se produzcan nuevas neuronas", un proceso conocido como neurogénesis que antes se creía imposible en el cerebro adulto. Por tanto, una clase de spinning no es solo quemar calorías, sino una inversión en capital cerebral.

Más allá del ejercicio, el doctor Martínez Peñalver destaca la importancia del sueño, un factor "probablemente el más importante y el más subestimado". Utiliza una metáfora muy gráfica para explicar su función: el sueño actúa como un "camión de basura" que limpia nuestro sistema neurológico de los deshechos acumulados durante el día. El problema, según ha advertido en 'Herrera en COPE Más Málaga', es que esa basura que no se limpia un día, "ya al día siguiente se ha metido dentro de casa y ya no la podemos sacar".

Otro de los enemigos a batir es la inflamación crónica de bajo grado, también conocida como 'inflammaging'. Este estado inflamatorio persistente "impide que el cerebro se pueda relajar por completo" y evita que pueda activar sus "mecanismos de de autorreparación". El doctor la describe como "una gotita malaya" que dificulta constantemente el buen funcionamiento cerebral, convirtiéndose en un elemento central en toda conversación sobre envejecimiento.

Finalmente, el experto aborda la importancia de mantener el cerebro activo, pero con un matiz crucial. No se trata de consumir información de forma pasiva o de hacer ejercicios repetitivos. "La gente piensa que lo mejor es leer o hacer sudokus, pero no... lo que tienes que poner a tu cerebro es en el reto", aclara el experto en longevidad. La clave es enfrentarse a "cosas que sean realmente un reto", actividades que obliguen al cerebro a salir de su zona de confort.

Un ejemplo de ello es aprender a tocar un instrumento musical frente a solo escuchar música. Mientras que escucharla tiene beneficios relajantes, es el acto de aprender y tocar lo que de verdad desarrolla el cerebro. "Es mejor tocar música que escucharla", sentencia, desmontando viejos mitos como el "efecto Mozart", que sugería que oír música clásica nos hacía más listos, algo que está "descartado". Otro ejemplo de reto real que menciona es "escribir un libro que explique cosas que no se han explicado hasta ahora", una actividad que exige un esfuerzo cognitivo importante y prolongado.

Es mejor tocar música que escucharla"

En definitiva, mantener un cerebro joven y sano es una tarea activa que se apoya en varios pilares fundamentales. Llevar una vida físicamente activa, con especial foco en el ejercicio aeróbico, asegurar un sueño reparador cada noche, controlar la inflamación crónica a través del estilo de vida y la dieta, y someter constantemente al cerebro a nuevos y exigentes retos cognitivos son las estrategias más eficaces y respaldadas por la ciencia para ralentizar el avance del reloj en nuestro órgano más preciado.