La Diputación de Málaga renovará la iluminación de la mitad de los pueblos

En más de la mitad de los municipios de la provincia se van a cambiar las actuales bombillas por otras luminarias LED, que permitirán reducir en un 70 por ciento el consumo energético. En concreto, se van a renovar 7.000 puntos de luz en 54 municipios, con LED que alumbran más, gastan menos y contaminan menos. Será gracias a seis proyectos, con financiación europea, que ha impulsado la Diputación de Málaga.

Esos seis proyectos divididos por comarcas supondrán una inversión de 3'6 millones de euros (el 80 por ciento lo aporta Europa -a través de un programa de los fondos FEDER- y el 20 por ciento lo aporta la Diputación). La contratación de las obras debe realizarse antes de un año y el plazo de ejecución es de 30 meses desde la aprobación de las subvenciones.

LUMINARIAS EFICIENTES

Serán luminarias eficientes con ópticas adecuadas que permiten una mejor distribución del flujo luminoso y que, con menor potencia con respecto a las instaladas, poseen mayor eficacia luminosa, un mayor rendimiento energético, mayor vida media y mayor vida útil. En muchos casos, se actuará en calles que poseen unas instalaciones de alumbrado exterior no sistematizadas, con luminarias no adecuadas, envejecidas o deterioradas y cuyos niveles de iluminación no están acordes con la normativa vigente.

ACTUACIONES

En la comarca de Antequera, se sustituirán un total de 1.178 puntos de luz, con una potencia total instalada de 195,61 Kilowatios (KW), que suponen un consumo de energía eléctrica de 856.776,18 KWh/año, en Alameda, Campillos, Fuente de Piedra, Mollina, Sierra de Yeguas, Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario.

Las actuaciones que se desarrollarán reducirán la potencia instalada en 132,85 KW y supondrá una disminución del consumo de energía eléctrica de 627.713,13 KWh/año, lo que supone un 73 por ciento menos.

En la Axarquía, se han planteado dos proyectos. El primero de ellos se desarrollará en Alcaucín, Colmenar, Comares, Cútar, El Borge, Iznate y Torrox, sustituyendo 896 puntos de luz. Las nuevas luminarias reducirán en un 76 por ciento el consumo eléctrico --que pasará de unos 547.000 KWh/año a 130.000 KWh/año--.

Otro proyecto se ejecutará en Alfarnate, Alfarnatejo, Almáchar, Algarrobo, Árchez, Arenas, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Macharaviaya, Moclinejo, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Totalán y La Viñuela. En esos municipios se sustituirán 2.065 puntos de luz, y se reducirá el consumo en un 77 por ciento.

En la zona del Guadalhorce, los municipios incluidos son Almogía, Álora, Alozaina, Carratraca, Casarabonela, Pizarra y Tolox, en los que se cambiarán 1.047 puntos de luz, que ahora consumen unos 635.000 KWh/año. Con las nuevas luces LED pasarán a consumir 188.000 KWh/año --un 70 por ciento menos--.

Además, en la Serranía de Ronda se actuará en Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Gaucín, Montecorto y Montejaque, sustituyendo 1.241 puntos de luz. En este caso, el nuevo alumbrado permitirá ahorrar un 71 por ciento del consumo.

CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto para renovar la iluminación en 54 pueblos menores de 20.000 habitantes, forma parte de las medidas que impulsa la Diputación contra el cambio climático. En este sentido, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, detalla que la institución supramunicipal está “desarrollando proyectos de reforestación, con la campaña de un millón de árboles para la provincia, y proyectos encaminados al incremento de la eficiencia energética y a la mejora de la gestión del agua y de los residuos”.