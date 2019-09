Detienen a tres personas especializadas en timos por el procedimiento del 'tocomocho'

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas (dos hombres y una mujer, de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 36 y 50 años) como presuntas responsables de un delito continuado de estafa. Los arrestados, especialistas en el timo del 'tocomocho', han sido localizados en Málaga donde habían fijado su residencia. Inicialmente se les atribuyen cinco estafas.

Los investigados desarrollan su actividad de forma itinerante y eligen a sus víctimas, normalmente, entre personas de edad avanzada, según han informado desde la Comisaría provincial a través de un comunicado. La investigación se inició a raíz de dos denuncias interpuestas ante la Policía Nacional en La Coruña relacionadas con dos estafas,. realizadas a través de dicha modalidad, que había causado a las dos denunciantes un perjuicio económico de 41.000 y 10.000 euros, respectivamente.

Fruto de las pesquisas, los agentes de la comisaría coruñesa averiguaron que detrás de los hechos presuntamente estaban dos hombres y una mujer, que actuarían de forma itinerante y con un claro reparto de funciones. Las gestiones siguientes llevaron a los agentes a identificar a los sospechosos, dos hombres de 50 y 38 años y una mujer de 36 que podrían tener su domicilio en la provincia de Málaga; los cuales fueron localizados y detenidos el pasado día 3 en Málaga. Hasta el momento, se les atribuyen cinco estafas denunciadas en La Coruña, Orense, Zaragoza y La Línea de la Concepción (Cádiz) que habrían causado a los denunciantes un perjuicio económico superior a los 60.000 euros.

TIMO Y RECOMENDACIONES

El término 'tocomocho' deriva de la expresión 'tocó mucho' y consiste, según la Policía Nacional, en el "viejo truco del boleto de lotería supuestamente premiado que no puede cobrarse". En este fraude suelen actuar dos o más personas que fingen no conocerse entre sí. Para dar más verosimilitud, los timadores, una vez que han elegido a su víctima potencial --normalmente entre personas de edad avanzada-- le muestran un billete de lotería que comparan con una lista de premios --que no se corresponde con la oficial--.

Seguidamente aparece en acción el gancho que convence a la víctima de que ha sido premiado y que le conviene comprarlo. Si accede, la acompañan a su domicilio o al banco, cobran lo pactado y le entregan la lotería que en realidad, como posteriormente comprobará, no tiene ninguna validez. A pesar de ser procedimientos empleados desde hace muchos años y sobre los que se dan frecuentemente consejos de prevención, cada año se registran numerosos casos de víctimas de estos delitos.

Para prevenir estos hechos la Policía Nacional, dentro del Plan Mayor Seguridad, imparte charlas informativas en centros para personas de edad, ayudándoles a reconocer cuándo pueden estar siendo víctimas de este tipo de hechos y ofreciéndoles pautas de reacción. Igualmente, se les recuerda que, en caso de sufrir uno de estos timos, es necesario denunciar y aportar a la Policía cualquier información de utilidad para identificar y detener a los autores.