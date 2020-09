Detienen al gerente de Málaga Deportes y Eventos, José Luis Paradas Romero, por acoso telefónico a Juan Cassá

El gerente de Málaga Deportes y Eventos, José Luis Paradas Romero, ha sido detenido por su presunta responsabilidad en un delito de acoso, en concreto, telefónico al edil no adscrito, Juan Cassá, que abandonó en mayo Ciudadanos (Cs).

Fuentes ceracanas a la investigación han concretado que Paradas Romero, que fue número 5 de la lista de la formación naranja en las municipales, fue oído en declaración y puesto en libertad. De los hechos tiene conocimiento el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga.

Cabe recordar, por otro lado, que la Policía Nacional investigaba desde julio la quema de la autocaravana del edil no adscrito en el Ayuntamiento de Málaga. No obstante, han detallado que la detención no tiene que ver con este hecho concreto.