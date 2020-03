Detenido por hacer running a pesar del estado de alarma por el coronavirus

El día no invitaba a pasear ni a hacer deporte en Málaga, pero llevar desde el fin de semana confinado en casa debió parecerle excesivo a un hombre que decidió salir a practicar running por el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. No sabemos si le dio tiempo a arrancar a sudar, porque las patrullas policiales son constantes en esa zona de Málaga. Lo que sí sabemos es que la historia ha terminado con la primera infracción y detención en la capital de la Costa del Sol.

El hombre, que al parecer estaba corriendo por la vía pública, fue parado por agentes de la Policía Local. Le recordaron que no se podía llevar a cabo esa actividad por estar decretado el estado de alarma y de alerta sanitaria ante el coronavirus. Lejos de reflexionar y reaccionar como era esperado, desobedeció y menospreció a los funcionarios. El final de la historia no podía ser otra… pasa a ser el primer detenido en Málaga por el coronavirus. Está claro que el COVID-19 no solo puede enfermarnos, también puede encarcelarnos.