Detenido un joven que fabricaba billetes falsos en su casa de Málaga y los vendía a través de la 'Dark Web'

Un joven ha sido detenido en Málaga y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de falsificación de moneda. El arrestado operaba un laboratorio clandestino en su propio domicilio, donde producía billetes falsos de 20, 50 y 100 euros. Posteriormente, distribuía este dinero a través de la 'Dark Web' o 'Internet oscuro', aceptando pagos exclusivamente en criptomonedas. La operación, que ha culminado con su detención, ha sido un trabajo conjunto de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y Europol.

Una investigación de alcance europeo

La investigación se inició el pasado mes de octubre, cuando las autoridades policiales de Austria alertaron sobre una serie de compras de moneda falsa que se estaban realizando en la 'Dark Web'. Los pagos de estas transacciones se efectuaban mediante criptomonedas, lo que dificultaba el rastreo de los implicados. Esta información fue el punto de partida para una compleja operación coordinada a nivel internacional.

Los agentes, tras analizar la información, lograron detectar un elevado número de envíos postales sospechosos. En total, se constataron más de 500 envíos a distintos puntos de Europa, con Alemania como principal destino. El 'modus operandi' siempre era el mismo: los paquetes se enviaban desde diferentes oficinas de Correos en la provincia de Málaga y se utilizaban datos falsos del remitente para eludir el control de las autoridades y dificultar la identificación del responsable.

El patrón común en todos los paquetes permitió a los investigadores centrar sus pesquisas en Málaga. Una de las pistas clave se obtuvo con la detención en suelo español de un joven de origen asiático. Este individuo portaba billetes falsos cuya procedencia, tras ser analizada, se vinculó directamente con los envíos que partían desde la capital de la Costa del Sol, lo que estrechó el cerco sobre el principal sospechoso.

POLICÍA NACIONAL Momento del registro

Un laboratorio de billetes en casa

Una vez identificado el presunto cerebro de la trama, el siguiente paso fue registrar su domicilio. La Policía Nacional llevó a cabo dos entradas y registros en la vivienda del sospechoso. Fue allí donde los agentes descubrieron un completo laboratorio clandestino perfectamente equipado con todo el material necesario para la fabricación de billetes falsos a un nivel de producción considerable.

Dentro del domicilio, las autoridades incautaron una gran variedad de herramientas y materiales específicos para la falsificación. Entre el material localizado se encontraban numerosos cartuchos de tinta, papel holográfico diseñado para imitar los elementos de seguridad de los billetes de 20 y 50 euros, y dos prensas manuales utilizadas para dar textura al papel. También se hallaron recortes de impresión de billetes a medio terminar, dos guillotinas para cortar el papel con precisión, y tres rollos de foil metálico holográfico para aplicar las bandas brillantes características de los euros.

La lista de efectos intervenidos se completa con cuatro rodillos manuales, dos tampones para crear un relieve de la marca de agua, un bote de tinta OVI (tinta de color variable ópticamente, que cambia de color según el ángulo de visión) y una malla de serigrafía, utilizada para imprimir detalles finos en los billetes. Todo este equipamiento demuestra el nivel de sofisticación que había alcanzado el detenido en su actividad delictiva.

Criptomonedas y dinero falso

Durante la intervención en el domicilio, además del laboratorio, las autoridades se incautaron de una importante suma de dinero. Por un lado, se localizaron 28.350 euros en billetes ya falsificados y listos para su distribución. Por otro lado, y como prueba de las ganancias obtenidas con su actividad ilícita, se encontraron "criptoactivos" cuyo valor asciende a 143.000 euros.

La localización de estos criptoactivos es especialmente relevante, ya que confirma el método de pago utilizado en la 'Dark Web' y evidencia los beneficios que el detenido obtenía. El uso de criptomonedas es una práctica habitual en este tipo de mercados ilegales, ya que ofrece un mayor grado de anonimato a los delincuentes. El joven ha sido finalmente puesto a disposición judicial para responder por los presuntos delitos de falsificación de moneda y estafa.