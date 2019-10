Detenido cuando celebrada su cumpleaños unos de los fugitivos más buscados de Luxemburgo

La Policía Nacional ha detenido en Marbella al fugitivo más buscado de Luxemburgo, que era, además, uno de los más buscados por Europol, cuyos datos figuraban en la Europe's Most Wanted. El arrestado dirigió en 2013 un espectacular intento de atraco a las oficinas centrales de una empresa de transporte de dinero situada en la capital luxemburguesa, donde llegaron a utilizar explosivos y efectuaron hasta 80 disparos con armas largas. La detención del fugitivo ha tenido lugar en un club de Puerto Banús, donde se encontraba. La justicia de Luxemburgo solicita una pena de 22 años de prisión.

INTENTO DE ATRACO EN 2013

La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) interpuesta por las autoridades luxemburguesas se encontraba en vigor por delitos de tentativa de asesinato, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, robo con violencia y uso de armas y pertenencia a organización criminal.

Durante la noche del 2 al 3 de abril de 2013, entre cinco y siete individuos fuertemente armados atacaron la sede de una compañía de transporte de dinero, ubicada en Gasperich (Luxemburgo). Detonaron cargas explosivas en las puertas de acceso y, tras esto, atacaron los lugares de seguridad del interior con armas automáticas, aunque en ningún momento pudieron acceder al búnker donde estaba el dinero.

En el interior, los equipos de seguridad de la empresa, alertados por las primeras explosiones, no respondieron al ataque a la espera de la actuación policial. Unos minutos más tarde, tres patrullas policiales llegaron al lugar y, a unos 80 metros del lugar del asalto, fueron recibidos por ráfagas de armas automáticas, recibiendo un mínimo de 38 disparos.

Aunque las balas no alcanzaron los vehículos de la Policía, sí impactaron en hogares cercanos sin ocasionar daños personales. Al comprobar que el atraco no estaba saliendo como deseaban, debido a que no pudieron acceder a la cámara acorazada, los autores huyeron a la carrera unos 200 metros, disparando en varias ocasiones hacía las patrullas de la Policía para cubrir su retirada. Posteriormente, montaron en dos vehículos de gran cilindrada que se encontraban a la espera y huyeron a toda velocidad. La Policía de Luxemburgo estableció un sistema de vigilancia en todo el país, que dio sus frutos cuando una patrulla se cruzó con los dos vehículos de los autores en el momento en el que huían hacia Bélgica.

Ante la reacción de los agentes, los autores actuaron como un comando militar al tenderles una emboscada en el interior de un bosque y dispararles docenas de veces con armas automáticas. El vehículo policial, que estaba a cien metros de distancia, fue alcanzado. Posteriormente, se contabilizó un mínimo de 47 disparos en el lugar de los hechos.

Cuando los refuerzos policiales llegaron al lugar, comprobaron que los autores habían abandonado uno de los vehículos, al que habían prendido fuego previamente. A pesar del despliegue de fuerzas en ambos lados de la frontera entre Bélgica y Luxemburgo, los autores consiguieron desaparecer entre los bosques.