Antonio Flores: “Desde el principio se ha señalado a David como responsable de la muerte de Julen”

El abogado de David Serrano, Antonio Flores, no está de acuerdo con los hechos que relata la Fiscalía. “Nuestro sumario contiene declaraciones del padre de Julen en las que en todo momento se le advirtió de la existencia de ese pozo”, ha declarado el letrado defensor del propietario de la finca donde murió Julen a ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’.

IMPONENTE INERCIA MEDIÁTICA

El abogado del propietario de la finca considera que existe una presión mediática para encontrar a un culpable de lo sucedido: “Existe una imponente inercia mediática. Desde el principio ha habido un guión en el que tiene que haber un culpable y este debe ser el dueño del pozo.”

NADIE CONOCÍA EL RIESGO

Al mismo tiempo, Flores también ha querido resaltar que a los padres de Julen no se les advirtió del potencial riesgo. “Ninguna de las partes conocía que pudiera haber un riesgo. No puede haber una imputación por homicidio imprudente porque no existe ese elemento subjetivo: el conocimiento de que puede haber un riesgo”.

Antonio Flores considera que Serrano cumplió con su obligación de deber y cuidado cuando informó al padre de Julen de la existencia de tres pozos en la finca. “Lo que no declaró es la peligrosidad del riesgo. Pero no se conocía un precedente así en este país, así que nadie puede estar prevenido contra lo que no conoce”.

“David Serrano podría haber hecho las cosas de una manera distinta”, comenta Flores en relación a la responsabilidad que pueda tener su cliente por el sondeo mal realizado que encargó. "Pero es que nadie en este país consideraba que existía riesgo. Los propios padres dijeron que había sido un accidente y luego han cambiado su discurso”, continúa, “hay que recordar que el decano de los geólogos de España dijo que el niño no podía caber en ese pozo, al igual que un experto en georadar de la Guardia Civil que aconsejó buscar al pequeño por otra zona debido a la anchura de la prospección. Es una situación inédita y nadie estaba prevenido”, concluye Flores.

LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía pide tres años de prisión para David Serrano, el dueño de la finca donde se encontraba el pozo de prospección al que cayó el pequeño el pasado 13 de enero. Considera que los hechos son consecutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave.

El fiscal pide, mediante un escrito, la apertura de juicio oral contra David Serrano, e insiste en que "no había señalizado ni advertido" de la presencia de la prospección. Añade que Serrano "era el único conocedor" de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que todos los que se encontraban en la finca desconocían la presencia del mismo porque "apenas se veía". La Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de Julen por la muerte de su hijo y, de igual modo, a la Junta de Andalucía por daños y perjuicios.