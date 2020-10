Cuevas de San Marcos y Teba se suman a la lista de pueblos con restricciones por la pandemia

En Andalucía se están endureciendo medidas por la propagación del coronavirus. Hay algunas concretas para los municipios más afectados y otras generales para toda la comunidad. Por ejemplo,en bares y restaurantes solo nos podremos quitar la mascarilla para comer y beber. Lo ha anunciado el consejero de Salud, Jesús Aguirre hoy ante los medios, “en los bares y restaurantes todas las personas que estén deben de tener la mascarilla puesta, solo cuando consuman se la podrán quitar, pero si están esperando la comida o en la sobremesa, la deberán llevar puesta”, apuntó.

GIMNASIOS

En los gimnasios todo sigue igual: no habrá que usar mascarilla si se mantienen las distancias (y se cumplen las medidas impuestas hasta ahora). Pero sí habrá que llevarla haciendo deporte en la calle, en zonas donde haya una importante afluencia de personas, “no tenemos constancia que en un gimnasio sea un motivo de contagio, el virus si tenemos constancia que se mantiene en aerosoles, en el aire, durante un tiempo determinado y más en ejercicios físicos. Si voy por la calle y me cruzo con alguien sin mascarilla y está haciendo ejercicio físico, no es lógico, eso se puede coger por medio de las vías respiratorias, ya que está en al nebulosa y se puede distribuir”, subrayó.

�� @jesusraguirre: Se realizarán cribados poblacionales y se aplicarán las medidas restrictivas del BOJA del 14 de octubre en las siguientes capitales de provincias:#Córdoba, #Jaén y #Sevilla. #COVIDー19 ✅ pic.twitter.com/RjPUyRVfXR — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) October 22, 2020

A partir de este viernes, 23 de octubre, a las 8.00 horas habrá medidas de restricción en Cuevas de San Marcos, restricciones que también se van a imponer en Teba. Se convierten así en el segundo y tercer pueblo de la provincia con restricciones, después de Sierra de Yeguas, donde esas medidas están vigentes.

MEDIDAS EN BARES

Medidas como que los bares y restaurantes tendrán aforo limitado al 50 por ciento dentro y en la terraza, con mesas separadas al menos metro y medio, no más de seis personas por mesa y cierre a las diez de la noche. Se cierran peñas, asociaciones, clubes, y se reduce a la mitad el aforo de todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público, con cierre máximo también a las diez de la noche (salvo establecimientos médicos, farmacéuticos, veterinarios y gasolineras).

Tampoco se podrán hacer visitas a centros como residencias de mayores y a los velatorios no podrán asistir más de quince personas al aire libre y diez en espacios cerrados. En bodas y otros eventos, máximo de 30 personas. No se permiten mercadillos y se cierran parques. Además, la Junta de Andalucía anuncia que va a realizar un cribado masivo en Almáchar.

